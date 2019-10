Coalitie Den Haag gevallen om corruptiezaak

Richard de Mos. Beeld ANP

De drie partijen noemen het onderzoek ‘zo pijnlijk’ dat de samenwerking beëindigd moet worden. Ze vinden dat ze niet integer kunnen zijn als Groep de Mos deel uit blijft maken van de coalitie. ‘Het stadsbestuur heeft op het gebied van integriteit een voorbeeldrol, en die kunnen we in de huidige samenstelling van de coalitie niet waarmaken naar de stad.’

“We hebben met elkaar geconcludeerd dat we met Groep de Mos geen weg meer zien zonder dat het besturen van de stad in twijfel zal worden getrokken,” zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD). “Iedereen in Den Haag moet kunnen rekenen op een integer stadsbestuur. Er mag geen spoor van twijfel zijn.”

De overige coalitiepartijen willen in een open gesprek met de gemeenteraad op zoek naar een nieuw meerderheidscollege voor Den Haag.

Volgens wethouder Revis hebben de vier coalitiepartijen, inclusief Groep de Mos, woensdagmiddag met elkaar gesproken over de ontstane situatie. Revis wil niet zeggen of Groep de Mos het eens is met de conclusie dat de samenwerking onmogelijk is geworden.

Corruptieonderzoek

De rijksrecherche viel dinsdagochtend het Haagse stadhuis binnen en doorzocht de werkkamers van ambtenaren en van de twee wethouders van Groep de Mos. Ook werden hun woningen doorzocht. Volgens het openbaar ministerie worden De Mos en Guernaoui verdacht van ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim door tegen betaling vergunningen te regelen voor Haagse bedrijven.

Dinsdag lieten zij middels een schriftelijke verklaring weten dat ze hun portefeuilles naast zich neerleggen, maar zich niet herkennen in de verdenkingen. “Wij hebben altijd naar eer en geweten gehandeld en zien de uitkomsten van het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet,” lieten De Mos en Guernaoui weten. “We herkennen ons niet in de verdachtmakingen.” Ze zeggen ‘diep geraakt en volledig uit het veld geslagen’ te zijn.

Spoeddebat

Woensdagavond is er om half acht en spoedvergadering van de gemeenteraad. Dan praten de vijftien gemeentefracties over hoe het verder moet, nu het college is gevallen. Volgens oppositiepartijen ligt het voor de hand dat uiteindelijk óf CDA en PvdA óf CDA en de Haagse Stadspartij zich bij de coalitie van VVD, D66 en GroenLinks zullen aansluiten voor de vorming van een nieuw stadsbestuur.