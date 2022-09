COA ziet af van aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant: ‘Te weinig draagvlak’

Een hooibaal met de tekst '1 = genoeg' in de omgeving van Bant in de Noordoostpolder. Inwoners van het dorp voelen niets voor de de komst van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Het COA concludeert in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder dat er te weinig draagvlak voor een nieuw aanmeldcentrum is, in zowel lokale politiek als bij de inwoners.

‘Wij nemen dit zeer serieus en zijn ons hier terdege van bewust,’ schrijft COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker in een brief aan de gemeente Noordoostpolder. Daarom wil hij graag met de gemeente in gesprek over een alternatief. ‘Er blijft nog steeds behoefte aan een aanmeldcentrum en de vraag die aan het college is gesteld is, of er, wellicht op een andere plek in de Noordoostpolder, mogelijkheden zijn om dit te realiseren,’ meldt hij.

Verrast

De inwoners van Bant werden begin juli overvallen door de mededeling van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dat het COA een aanmeldcentrum wilde vestigen op de Oosterringweg vlak bij AZC Luttelgeest. Het nieuwe aanmeldcentrum moest plaats bieden aan 250 tot 300 asielzoekers. Zij zouden tijdelijk verblijven in het nieuwe centrum in Bant, voor zij naar een asielzoekerscentrum zouden gaan. Daarnaast zouden er kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de marechaussee komen.

Op 7 september staatssecretaris Van der Burg nog naar Bant om de zorgen van bewoners over een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers daar aan te horen. Toen bleek er grote weerstand tegen het plan te bestaan. Inwoners van de gemeente Noordoostpolder vinden dat er genoeg asielzoekers worden opgevangen in hun gemeente.