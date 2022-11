Clubs smeken om wintersteun: torenhoge energiekosten breken verenigingen op

Jongeren tijdens de voetbaltraining bij voetbalvereniging OSV (Oostzaanse Sport Vereniging) in Noord. Beeld ANP / ANP

Uit een enquete onder 1200 sportverenigingen blijkt dat sportbestuurders met de handen in het haar zitten. De energieprijzen rijzen (ook) voor de verenigingen de pan uit. De sportbestuurders vinden dat de overheid snel in actie moet komen om sluiting van sportclubs te voorkomen.

Bestuurder Daniel Klijn van het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) spreekt van een ‘tikkende tijdbom’. Klijn: “Lidmaatschappen worden opgezegd, rekeningen kunnen niet betaald worden, prijzen in de kantines gaan omhoog. Vele sportclubs gaan deze winter omvallen als het kabinet niet ingrijpt.’’

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis schaart zich achter de oproep van het RVVB. “De uitgavenkant van sportverenigingen gaat explosief sky high,” signaleert Mohandis. Hij diende voor de zomer − samen met GroenLinks en het CDA − al een motie in, die door een Kamermeerderheid werd gesteund en waarin het kabinet wordt opgeroepen om de sportverenigingen de winter door te helpen. Van minister Conny Helder (Sport) hebben de verenigingen tot nu toe taal noch teken vernomen.

‘Clubs moeten steun ontvangen’

Mohandis pleit voor het in het leven roepen van een ‘gericht reddingsfonds’. Hier moeten verenigingen kunnen aankloppen als ze dreigen om te vallen. “Als ze kunnen aantonen dat ze een gat in hun begroting krijgen, moeten ze steun ontvangen,” zegt de sociaaldemocraat. Het gaat om een bedrag van 400 miljoen euro. “Als die clubs omvallen, kost het ons als samenleving veel meer.”

De stress die de energierekening oproept bij sportbestuurders is groot. Bijna 9 op de 10 bestuurders (88 procent) maken zich ‘grote zorgen over de gestegen inflatie en de energiecrisis. Zo’n 59 procent van de bestuurders vreest dalende inkomsten, omdat leden moeite hebben hun contributie te voldoen, of daarin helemaal niet zullen slagen. Om die reden overweegt 27 procent van de verenigingsbestuurders hun sportclub geheel of gedeeltelijk te sluiten.

‘Niet gehoord en gesteund’

Bijna driekwart (65 procent) van de bestuurders voelt zich ‘niet gehoord en gesteund’ door de lokale en landelijke overheid. Een nog grotere groep van 77 procent vindt dat de ondersteuning van de overheid onvoldoende is.

Hoewel de zorgen over de toekomst groot zijn, taxeert 88 procent dat hun vereniging nog zal bestaan in 2023. Zo’n 12 procent vreest dat hun vereniging het niet gaat redden als die geen overheidssteun krijgt.