Claudia de Breij en Susan Smit onder genomineerden voor NS Publieksprijs 2022

De stemperiode is woensdag gestart. Elke Nederlander kan vanaf nu een stem uitbrengen op één van de genomineerde boeken, óf op een boek naar keuze.

Onder de zes genomineerde boeken is Amalia, het portret dat Claudia de Breij schreef over de kroonprinses ter ere van haar 18de verjaardag. Dagenlang sprak ze de prinses, onder meer over het overlijden van haar oom en tante en de psychische hulp die ze soms inroept.

Hekserij

Susan Smit, die met haar werk licht schijnt op de heksenvervolgingen, volgens haar simpelweg vrouwenvervolgingen, maakt ook kans op de prijs met De Heks van Limbricht. De roman, die ook wordt verfilmd, vertelt het verhaal van Entgen Luijten, die eind 17de eeuw in Limburg werd beschuldigd van hekserij.

Ook de literaire thriller De Nachtdienst van bestsellerauteur Esther Verhoef is genomineerd. De andere genomineerde boeken zijn Dwaalspoor van Suzanne Vermeer, Fortuna’s kinderen van Annejet van der Zijl en Master je mindset van Michael Pilarczyk.

Behalve Susan Smit en Michael Pilarczyk zijn alle schrijvers eerder genomineerd geweest; Esther Verhoef won de prijs al in 2010 met haar boek Déjà vu.

Lale Gül

De stemperiode loopt tot en met 16 november. Die dag wordt in EenVandaag op NPO 1 bekendgemaakt welk boek de titel Boek van het Jaar 2022 krijgt. De winnaar krijgt onder meer een geldbedrag van € 7.500 en promotie van het boek op de schermen in de treinen van NS in de week na de uitreiking.

Vorig jaar won Paroolcolumnist Lale Gül de prijs met haar autobiografische debuutroman en bestseller Ik ga leven. Gül won met maar liefst 32 procent van het recordaantal van 210.130 uitgebrachte stemmen.

