Cijfers RIVM: meeste patiënten tussen 55-59 jaar oud

Het RIVM surveilleert de verspreiding van het virus in Nederland. Het werkelijke aantal besmettingen is waarschijnlijk hoger, aangezien niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Wel kunnen er een aantal conclusies worden getrokken uit deze cijfers.

De meeste patiënten zijn tussen de 55 en 59 jaar oud

Van de 4749 patiënten is het merendeel tussen de 55 en 59 jaar oud: 449 personen, dat is 9,5 procent. Daarna volgen de leeftijdscategorieën 75 tot 79 jaar (413 personen), 80 tot 84 (409 personen) en 70 tot 74 (403 personen).

Volgens het RIVM hebben kinderen het minst last van klachten van het nieuwe coronavirus. Zij dragen ook het minst bij aan de verspreiding van het virus. Dit is terug te zien in de cijfers: in de leeftijdscategorie 5 tot 9 jaar zijn er slechts 6 geregistreerde coronagevallen, en in de leeftijd 0 tot 4 maar 14.

Ook onder jongeren is het aantal besmettingen gering. In de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar zijn er 27 besmettingen, 15 tot 19 jaar 37 besmettingen en in de categorie 20 tot 24 maar 90 besmettingen.

Opvallend is dat vanaf de leeftijdsgroep 25 tot 29 jaar het aantal besmettingen toeneemt: 250 personen.

Een kwart van de besmettingen belandt in het ziekenhuis

Van de 4749 personen moet iets meer dan een kwart (25,9 procent) worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn 1230 personen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) waren er op 22 maart 487 personen opgenomen op de intensive care.

Overigens is het werkelijke aantal opgenomen personen waarschijnlijk hoger, aangezien een ziekenhuisopname na melding van besmetting niet altijd bekend is bij het RIVM.

4,5 procent van de besmette personen overlijdt

Van de 4749 officiële patiënten zijn er 213 overleden. Dit is 4,5 procent. De gemiddelde leeftijd van deze personen is tussen de 80 en 84 jaar oud.

De verdeling tussen mannen en vrouwen is ongeveer gelijk

2330 van de 4749 besmette personen zijn mannen, tegenover 2394 vrouwen: 49,1 procent versus 50,4 procent. Wel moeten er meer mannen worden opgenomen in het ziekenhuis: 772 mannen, tegenover 453 vrouwen.

Van de 213 overleden personen zijn 133 man en 79 vrouw.

De meeste besmettingen zijn geconstateerd in Noord-Brabant

Het merendeel van de besmette personen bevindt zich in Noord-Brabant: 1558 van de 4749 (32,8 procent). Daarna volgen Zuid-Holland (647 personen), Noord-Holland (600) en Gelderland (520). In Friesland zijn er slechts 39 gevallen geconstateerd.

Iets minder dan een kwart van de besmette personen had onderliggende problemen en/of was zwanger

Iets minder dan een kwart van de besmette personen die moest worden opgenomen in het ziekenhuis had onderliggende aandoeningen of was zwanger. De meest voorkomende aandoeningen zijn cardio-vasculaire aandoeningen of een hoge bloeddruk (429 personen), en een chronische longaandoening (257). Ook een groot deel had diabetes (192).

Van de 1610 opgenomen personen waren 18 vrouwen zwanger. Volgens het RIVM heeft het virus geen speciaal effect op zwangere vrouwen. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of een aangeboren afwijking.