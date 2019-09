CIDI weert ‘te kritische’ gasten van minister Kaag

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Beeld ANP

Ze heeft het viertal daarop afgezegd.

De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking had twee leden uitgenodigd van The Rights Forum. Die organisatie, opgericht door oud-premier Dries van Agt, komt op voor de Palestijnen. Kaag had ook Jaap Hamburger van het Israël-kritische Een Ander Joods Geluid en de geestverwante publicist Maarten-Jan Heijmans gevraagd aan te schuiven bij de bijeenkomst zondag in het Mauritshuis, zegt The Rights Forum.

Hun komst was voor het CIDI onverteerbaar. Kaag overwoog naar eigen zeggen dan zelf ook niet te gaan, maar heeft daar toch niet voor gekozen. Ze wil de gelegenheid aangrijpen om het CIDI aan te spreken op de gang van zaken. Als ze had afgezegd, zou ze ‘een inhoudelijk debat onmogelijk hebben gemaakt’, vreest ze.

De minister ‘betreurt uiteraard’ dat het zo is gelopen. “Het bij voorbaat uitsluiten van personen op basis van hun standpunten is vanzelfsprekend principieel onjuist en onwenselijk voor een volwaardige discussie.” Ze had dit viertal juist uitgenodigd vanwege “het belang van een brede dialoog en diversiteit van opvattingen,” laat Kaag weten.

Het viertal is nu een andere keer welkom, dat spreekt voor zich, zegt het ministerie.