ChristenUnie zwaait met staande ovatie Henk Staghouwer uit: ‘Het gáát niet om de persoon’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers neemt afscheid van voormalig minister Henk Staghouwer. Beeld ANP

Dat zei Staghouwer, die in september onverwachts opstapte, op het ChristenUnie-congres in Amersfoort. Staghouwer had zich bij zijn afscheid niet voorbereid op een speech, maar wilde toch een paar woorden richten tot zijn partijgenoten. Hij bekende vrijdag ‘met interesse’ te hebben gekeken naar het pakket stikstofmaatregelen dat het kabinet bekendmaakte. “Toen dacht ik wel: wat een enorme klus Piet.”

Staghouwer zou aanvankelijk geen trek hebben gehad in een publiek afscheid. Hij zei in september gedesillusioneerd dat hij zichzelf niet ‘de juiste man op de juiste plek’ vond. “Dames en heren: het gáát niet om de persoon, het gaat om het doel,” zei hij zaterdag op het congres.

Partijleider Gert-Jan Segers prees hem daarvoor. “Je hebt jezelf nooit groter gemaakt dan je ambt en je partij.” Hij zei blij te zijn dat het congres hem ‘een warm applaus’ kon geven. Staghouwer kreeg eveneens een staande ovatie.

Den Haag als gure plek

Segers memoreerde het moment dat hij Staghouwer vroeg minister van Landbouw te worden in het kabinet-Rutte III. “Dat was in het provinciehuis van Groningen. Ik vroeg: zou je het aandurven? Je moest het overleggen met je vrouw. Je kwam terug en zei: ik durf het aan.” Die dienstbaarheid, stelde Segers, tekent het karakter van Staghouwer. “Dat het een risico is, dat het een risico wás, dat heb je aan den lijve ervaren. Den Haag kan een gure plek zijn.”

Ook partijvoorzitter Ankie van Tatenhove vond het ‘groots’ dat Staghouwer durfde te zeggen: ‘dit past niet bij mij’. “Je hebt ego niet boven partij of landsbelang geplaatst. Dat is moedig en mooi.”