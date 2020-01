ChristenUnie wil toch vuurwerkverbod voor consumenten

Een door vuurwerk opgeblazen prullenbak. Beeld ANP

De ChristenUnie pleitte eerder nog voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar na de afgelopen jaarwisseling wil Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf verdere stappen nemen. “Er waren dit jaar weer meer incidenten met meer vuurwerkslachtoffers, onder wie vele omstanders. Er was meer geweld tegen hulpverleners en op sommige plekken werden ze bekogeld met vuurwerk. En er zijn zelfs mensen om het leven gekomen,” aldus Van der Graaf. Daarbij werden acht van de tien letsels veroorzaakt door legaal vuurwerk, zegt het Kamerlid. “Als er zo veel mis gaat, dan móet je iets doen.”

De vuurwerkclubs moeten voortaan volgens Van der Graaf, na toestemming van de gemeente, voor en met de buurt het nieuwe jaar inluiden.

“Het lijkt mij prachtig als mensen uit de buurt samenkomen om vuurwerk in hun wijk te organiseren of wanneer op het dorpsplein gezamenlijk het nieuwe jaar wordt ingeluid. Kijk maar naar de samenbindende rol die carbidclubs in grote delen van ons land spelen.”

Veel schade

De jaarwisseling was onrustig dit jaar. Op meerdere plekken in het land was grote schade door vuurwerk. De gemeente Amsterdam publiceerde woensdag een voorlopige inventarisatie van de schade, die wordt geschat op 536.000 euro. De gemeente moet onder meer 150 prullenbakken en 50 verkeersborden vervangen. Ook zijn twee vuilniswagens in brand gestoken en zijn meerdere containers uitgebrand. Dat kost ongeveer 300.000 euro.

Ook elders in Nederland heeft vuurwerk schade veroorzaakt en was de sfeer die nacht grimmig. Op veel plekken ontstonden brandhaarden, soms opzettelijk aangestoken of door onvoorzichtigheid met particulier vuurwerk. Daarnaast steeg het aantal slachtoffers van ernstige vuurwerkongevallen met zeven procent ten opzichte van vorig jaar.