ChristenUnie-leider Segers: ‘Prijs voor regeringsdeelname wordt hoger’

Segers zei premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge ‘dankbaar’ te zijn voor hun inzet in de coronacrisis. “Zij nemen verantwoordelijkheid en verdienen ons respect.” Maar, benadrukte hij: Rutte is niet alleen premier, maar ook leider van een partij. “En wie op Rutte stemt, krijgt er een stuk of 35 liberalen bij.”

Dat zijn Kamerleden, hield Segers voor, die tegenstemmen als de ChristenUnie voorstelt om ‘kinderen vanuit de modder van Moria nu snel hier op te vangen’, die het individualistische belastingstelsel ‘zo’n beetje zelf hebben uitgevonden’ en die plots ‘helemaal niet zo liberaal zijn’ als het gaat over een mogelijke vaccinatiedrang.

“En dus moeten we tegenover die 35 liberalen toch minstens zeven christelijk-sociale politici van de ChristenUnie kunnen plaatsen. Die kiezen voor wat echt telt,” stelde Segers. Hij benadrukte dat zijn partij nu ‘impact’ heeft. “Links heeft ons nodig, rechts zoekt onze hulp,” zei hij tijdens zijn speech die via YouTube door duizend mensen werd bekeken. “Weet wel: de prijs voor onze coalitiedeelname wordt hoger. We hebben deze periode stappen kunnen zetten in de goede richting. Dat willen we de volgende periode óók.”

Gammele bus

Segers vergelijkt meeregeren in kabinet-Rutte III als een rit in ‘een gammele bus’ langs ‘een bochtige bergpas’, waarbij ‘je af en toe je hart vasthoudt’. “Dat is sturen, bijsturen, soms remmen en gas geven. En we hebben bijgestuurd, het beleid ís socialer geworden.”

Op bepaalde punten trapt de partij ‘op de rem’. “Als D66 komt met voltooid leven en wil dat oudere mensen – ook als ze gezond zijn – een einde aan hun leven kunnen maken, dan zeggen wij daar ‘nee’ tegen en zeggen we ‘ja’ tegen waardig ouder worden. Wij zeggen ‘nee’ tegen het schrappen van de bedenktijd bij abortus en ‘ja’ tegen betere zorg voor moeder, vader én kind bij een onbedoelde zwangerschap. Wij zeggen ‘nee’ tegen de roep om staatsonderwijs en ‘ja’ tegen de vrijheid van christelijk en andere vormen van bijzonder onderwijs.”

Breekpunten

Het is niet duidelijk of de ChristenUnie niet in een coalitie stapt die iets van de door Segers genoemde punten wil realiseren. De partij zegt niet van het vooraf breekpunten formuleren te zijn. Duidelijk is wel dat D66, GroenLinks en PvdA afwillen van de vijf dagen verplichte bedenktijd voor een abortus. VVD, D66 en PvdA willen artikel 23, dat vrijheid van onderwijs regelt, herzien.

Op het congres werd de kandidatenlijst zonder wijzigingen vastgesteld. Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie verschijnt pas 14 december. Ook nam het congres een motie aan die de ChristenUnie-fractie oproept te voorkomen dat ministers en de koning naar sportevenementen gaan in landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Ook moeten de Kamerleden in gesprek gaan met sportbonden over deelname aan zulke toernooien. Het gaat dan bijvoorbeeld om het WK voetbal in Qatar in 2022, waar uit verschillende rapporten blijkt dat arbeidsmigranten worden uitgebuit.