ChristenUnie-leden schrikken van migratieuitspraken Segers: ‘Het leek alsof hij Rutte te hulp schoot’

Partijleider Gert-Jan Segers houdt een speech tijdens het 47e partijcongres van de ChristenUnie in de Prodentfabriek. Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

Cora Otter ‘durft het bijna niet hardop te zeggen’. Maar de fractievoorzitter van de ChristenUnie in Ede vindt asiel belangrijk genoeg voor haar partij om het kabinet erop te laten breken. “Zelfs wetende dat wat er daarna komt, misschien wel erger is. Maar nu dragen wíj de verantwoordelijkheid. Dat kan ik gewoon niet uitleggen.”

Dat het bij de ChristenUnie, zaterdag bijeen in Amersfoort, weer over asiel gaat, komt door het interview met partijleider Gert-Jan Segers in deze krant. Daarin zei bereid te zijn te praten over de inperking van migratie, mits dat niet wordt beperkt tot alleen asiel. Hij wil dat minister-president Mark Rutte in Brussel gaat onderhandelen over het inperken van arbeidsmigratie en een gezamenlijk asielbeleid.

De schrik sloeg Otter om het hart, zegt ze. “Het leek alsof Gert-Jan daar namens het kabinet aan het praten was. Alsof hij Rutte kwam helpen.” De premier en VVD-leider werd deze maand door de VVD-fractie gedwongen aan de slag te gaan met het inperken van migratie. Ook Ben Bloem, ChristenUnie-fractievoorzitter in Apeldoorn en mede-indiener van meerdere kritische asielmoties, was verbaasd. “Gaan we nou het VVD-geluid napraten met elkaar?”

Migratie in brede zin

Maar na de speech van Segers, in de Prodentfabriek in Amersfoort, zijn Otter en Bloem gerustgesteld. “Ik hoorde het ChristenUnie-geluid,” zegt Otter. “Over humaniteit, over open armen voor wie het nodig heeft.” Bloem: “Als we gaan tornen aan opvang voor echte oorlogsvluchtelingen heb je ook een probleem met Gert-Jan.”

Segers stelt dat zijn boodschap werd ‘geduid’ alsof zijn partij onder voorwaarden met het kabinet wil praten over migratie. “Terwijl ik het juist over migratie in de brede zin wil hebben: dus ook over arbeidsmigratie.” Dat is verreweg de grootste groep mensen die ons land binnenkomt.”

Politieke luchtfietserij

Jaco Baars, partijlid uit Ede, vraagt zich af of dat het antwoord is. “Dan krijgen we toch alleen maar een nóg groter tekort aan mensen die het werk doen waarvoor we in Nederland niemand meer kunnen vinden?” Zo’n uitspraak is volgens hem ‘mooi voor de bühne’, maar ‘dat krijg je niet binnen 1 of 2 jaar geregeld’.

Oud-Kamerlid Eppo Bruins stelt dat het moeilijk is om in Europa tot een vergelijk te komen over migratie. Maar opgeven is ook geen optie, zegt hij. “Gert-Jan heeft gelijk: de oplossing ligt in Brussel.”

Dat gesprek móet ook worden aangegaan, vindt Ben Bloem. “Maar in dit gevoelige dossier krijg je de handen niet snel op elkaar. Het zal jaren duren voor je het begin ziet van een oplossing.” Verwijzen naar Brussel is volgens hem daarom ‘politieke luchtfietserij’.