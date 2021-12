Chip in het vaccin, een ‘great reset’ en onvruchtbaarheid: zo ontkracht je vier coronamythes

Een zwangere vrouw krijgt een vaccin. Beeld Matilde Campodonico/AP

1. Meer IC-bedden hadden ons allang uit de crisis geholpen!

Het is een veelgehoorde mythe die net zoveel varianten als het virus zelf kent. Hij luidt als volgt: als Nederland veel meer ic-bedden zou hebben, dan zouden we fluitend door kunnen met ons leven.



Verleidelijke gedachte, maar onzin, zeggen rekenmeesters. Dat heeft alles te maken met die nare en ingewikkelde exponentiële groei. Die is amper te bevatten, maar de gevolgen laten zich kort samenvatten als: de rem moet er een keer op, vroeg of laat.

Kijk maar naar landen waar ze meer ic-bedden hebben dan in Nederland. Per 100.000 inwoners heeft Nederland slechts 7 ic-bedden. Daarmee bungelen we redelijk onderaan het lijstje. Maar ‘ic-grootmachten’ als Duitsland (bijna 48 per 100.000), Oostenrijk (29) maar ook Frankrijk (19) en België (16 bedden) kampen geregeld met sociale restricties, soms wel milder of later dan Nederland.

Dat is het nare aan exponentiële groei: die gaat al snel door het dak als je niets doet. Reken maar even mee met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid half december: “Je zult altijd al vrij snel dezelfde maatregelen moeten nemen, hooguit een week later. Stel je had duizend ic-bedden en je maakt er 1200 van. En de reproductiewaarde van het virus is 1,2, met een verdubbelingstijd van vier dagen. Dan heb je exact vier dagen later precies dezelfde maatregelen nodig om te voorkomen dat je tegen de maximumcapaciteit aanloopt.”

Of reken groter: stel dat Nederland 3600 ic-plekken zou hebben, een geweldige luxe, drie keer zoveel als nu. Gevoelsmatig waren we dan verlost van alle problemen. Maar bij een om zich heen grijpend virus geeft het je slechts een paar weken extra lucht.

Met een R-waarde van 1,3 kost het zestien dagen (gerekend met een verdubbelingstijd van vier dagen) tot het aantal bezette bedden gegroeid is naar 3600. Dan is je ic alweer vol.

Maar het is wel zo dat Nederland graag meer ic-plekken heeft. Dat biedt meer ademruimte, meer buffer, erkent scheidend ic-voorzitter Diederik Gommers. Hij wil het aantal plekken structureel ophogen met tweehonderd. “Het is niet alleen een Covid-crisis, maar ook een zorgcapaciteitscrisis. Als je meer bedden en verpleegkundigen hebt, zou je minder snel in een lockdown hoeven. Uiteindelijk is het gebrek aan bedden de remmende factor. Dus ja: meer capaciteit zou helpen. Maar het is geen wondermiddel waardoor je niks meer hoeft doen.”

2. Zweden, Portugal, VK: daar snappen ze hoe je een coronacrisis aanpakt!

De mythe van het beloofde land. Het is een beetje een coronawisselbokaal, maar een aantal landen springt er al tijden uit in (virtuele) gesprekken bij de koffiemachine.



Dáár weten ze wél hoe je corona eronder houdt (Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan). Of: dáár snappen ze dat je niet van lockdown naar lockdown kunt (Zweden, en recenter: Verenigd Koninkrijk).

En neem Portugal! Totdat ook daar de cijfers opliepen, zwijmelden experts jaloers bij dat land aan de Middellandse Zee met een vaccinatiegraad van 88 procent. Allemaal dankzij de strakke regie van een heuse vaccinatiegeneraal! Inmiddels zit Portugal ook weer met restricties, thuiswerken wordt komende week verplicht, clubs en discotheken gaan dicht, net als kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties. Weg droomland.

In Portugal ging het goed met de cijfers, maar inmiddels worden ook daar nieuwe beperkingen van kracht. Beeld AP

Al is het natuurlijk geen mythe dat landen het soms veel beter aanpakken dan Nederland. Vergelijk de pandemie met de Olympische Spelen en dan concludeer je snel dat Nederland bij geen van de disciplines een medaille haalt: de vaccinatierondes begonnen laat en traag, de sterfte is niet recordlaag, lockdowns zijn soms ronduit hard. Hooguit op economisch vlak scoort Nederland een plak, maar vooralsnog hoeft Rutte-III geen huldiging te verwachten.

Wel blijkt het lastig om één gidsland aan te wijzen waar ze het totaalpakket tot een optimum hebben gebracht. Probleem is: wie landen naast elkaar legt, riskeert al snel appels, peren, kiwi’s en frambozen te vergelijken. Wie goed presteert als het aankomt op sterfte voorkomen, kan stuntelen op economisch vlak. Onderzoekers van KPMG namen beide criteria op in hun landenvergelijking en constateren dat Nederland een middenmoter is.

Om ons heen cirkelen landen als Frankrijk, België en Engeland (die deden het economisch wat minder), terwijl landen als Denemarken, Zweden, Finland, Israël en Australië minder coronadoden te betreuren hadden én op economisch vlak beter presteerden.

Maar vergelijk je dan het dichtbevolkte Nederland met een Scandinavisch land of een eiland in de oceaan? Daar zullen de meningen aan de kerstdis over verschillen. Er moet wel wat te discussiëren blijven.

3. Vaccinatie brengt vruchtbaarheid in gevaar!

Ze zei het begin dit jaar en durft het na miljoenen gezette vaccins verder gerust te herhalen: “Nee, het vaccin brengt je vruchtbaarheid niet in gevaar,” aldus hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond.



Want het blijkt, ook onder jonge vrouwen, een hardnekkige bewering: namelijk dat het vaccin een negatief effect zou kunnen hebben op vruchtbaarheid of de placenta van zwangere vrouwen. “Nepnieuws,” weet Van Egmond. De theorie wordt echter overgoten met een wetenschappelijk sausje, waardoor die toch nog in zwang is. Het vaccin richt zich namelijk op de uitsteeksels van het virus, het spike-eiwit. En dat eiwit heeft, zeggen vaccinweigeraars, verdacht veel overeenkomsten met een eiwit dat nodig is voor de ontwikkeling van een placenta.

In deze video legt Marjolein van Egmond uit dat het coronavaccin de vruchtbaarheid niet in gevaar brengt. De tekst gaat daarna verder.

De mare is vervolgens: het afweersysteem – gevoed door het vaccin – valt vervolgens allebei de eiwitten aan. Klopt dat? “Nee,” zegt Van Egmond. Wie de samenstelling van de twee eiwitten vergelijkt – door de code ervan uit te schrijven – ziet dat een paar letters overeenkomen. Namelijk die van aminozuren in het eiwit. “Maar dat zegt niets over de overeenkomstigheid. Het is alsof je twee totaal verschillende teksten neemt en zegt: kijk, hier komt ook de letter ‘e’ in voor. Terwijl de teksten in niets op elkaar lijken.”

Van Egmond weet dat ook veel wordt beweerd dat de vaccinaties zich nog in de testfase zouden bevinden. Maar ook dat klopt niet. “Alle fases zijn doorlopen. Wel wordt nog gekeken, maar dat is gebruik, naar de werkingsduur van de vaccins.” Maar van complicaties met betrekking tot vruchtbaarheid en zwangerschap zijn nog geen meldingen gedaan.

Ook voor een verstoorde menstruatie na het nemen van vaccins wordt gevreesd. Bijwerkingencentrum Lareb noteerde al bijna tienduizend meldingen van pijn, uitblijven van menstruatie en bloedingen. Officieel is ‘nog niet duidelijk’ of het met vaccins te maken heeft, schrijft Lareb. Van Egmond benadrukt: “Stress, ziekte, de marathon lopen: heel veel kan de menstruatie beïnvloeden. Hier wreekt zich ook dat mensen dat waarschijnlijk zelden tot nooit melden en nu wel. Overigens herstellen menstruatieklachten zich meestal vanzelf bij de volgende cyclus.”

4. Corona en vaccins worden gebruikt om een nieuwe maatschappij te stichten!

De theorie van massa-surveillance, een soort Big Brother-maatschappij, is niet nieuw en niet geheel ongegrond. Wat de onthullingen over de Amerikaanse geheime dienst NSA in 2013 bewijzen is dat overheden grootschalig (en tot dan in het geniep) toezicht houden op burgers. Maar knechten ze die burger ook? Rond corona vliegen termen als The Great Reset en Build Back Better je om de oren. Termen die ‘bedacht’ werden door het World Economic Forum (WEF) bovendien, het platform van politici en ondernemers dat jaarlijks bijeenkomt in Davos. Rond die club van filantroop Klaus Schwab hangt altijd een zweem van geheimzinnigheid.

Maar wie naar documenten van het WEF kijkt, ziet dat de term Build Back Better al in 2004 werd gebruikt, na de tsunami met kerst in Azië. De lemen hutjes en golfplaten huizen van miljoenen mensen werden weggespoeld door de zee, waarop het WEF ijverde voor het terugbouwen (build back) van sterkere woningen (better). Sindsdien werd hetzelfde verhaal afgestoken na orkaan Katrina (2005), die in Myanmar (2008) en de aardbeving in Haïti (2010).

Beeld Newsroom via Getty Images

Na corona sprak het WEF van een Great Reset, waarmee het zegt te bedoelen dat het een kans is de economie ‘eerlijker’ te maken. Waarbij werknemers meer profiteren van bedrijfswinsten én thuiswerken wordt gestimuleerd om milieuvervuiling tegen te gaan.

Trouwens, mocht corona een complot van het WEF zijn, dan loopt dat nog niet op rolletjes: de bijeenkomst van de club is komend jaar verplaatst vanwege... corona.

Over die milieuvervuiling doet nog een andere theorie de ronde. Namelijk dat de QR-codes ook zouden kunnen worden toegepast om de uitstoot van broeikasgassen van gezinnen aan banden te leggen. Lang verhaal kort: ieder gezin krijgt dan een soort budget voor een hoeveelheid uitstoot. Vlees eten, een vliegvakantie, autorijden: iedere activiteit ‘kost’ je budget. De QR verschaft dan toegang tot je voorraad op is. Maar verder dan onderzoeksgroepen kwam dat idee nog niet. Landen belasten milieuonvriendelijke activiteiten hooguit.

En voor die ene oom die je om de oren slaat met het verhaal dat de vaccinatiecampagne gebruikt wordt om een microchip in je arm te injecteren: daar zijn nog geen sporen van gevonden. Ook is er een praktisch probleem. De batterij die nodig is om die chip te laten functioneren, past niet door een naald, stellen wetenschappers.