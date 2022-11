Chinese politiebureaus in Nederland moeten per direct dicht

Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken. Beeld ANP

De minister van Buitenlandse Zaken vindt de politiebureaus ‘onacceptabel’. Ze zouden niet alleen administratieve zaken regelen voor Chinezen die in Nederland verblijven, zoals het verlengen van rijbewijzen. RTL Nieuws en Follow the Money zeggen sterke aanwijzingen te hebben dat deze ‘servicestations’ (ook) worden gebruikt om kritische Chinezen in Nederland in de gaten te houden en mogelijk onder druk te zetten.

Volgens de Spaanse mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders zijn er twee van deze bureaus in Nederland: een in Amsterdam en een in Rotterdam. Hoekstra gaat onderzoeken welke activiteiten er ‘exact’ vanuit deze bureaus plaatsvonden. Dat heeft de minister maandag ook de Chinese ambassadeur laten weten. Hoekstra weet niet of de bureaus nu al dicht zijn. De mondelinge opdracht is dinsdag wel schriftelijk bevestigd, aldus de minister.

Overleg met bondgenoten

Vanuit de Chinese bureaus vonden in elk geval consulaire aangelegenheden, zoals het verlengen van rijbewijzen, plaats, zegt Hoekstra. “Daarvoor heb je toestemming te vragen aan het gastland, in dit geval Nederland, en dat is niet gebeurd.” Alleen dat al is voor de minister voldoende reden voor een directe sluiting.

Hoekstra wil de aanwezigheid van geheime Chinese bureaus in Europees verband aankaarten. “Ook andere landen hebben met hetzelfde of iets soortgelijks te maken. Dat vraagt overleg onder bondgenoten.”

Raadsvragen in Amsterdam

De Amsterdamse gemeenteraadsleden Ilana Rooderkerk en Rob Hofland van D66 stelden vorige week woensdag vragen aan het college van B&W over de Chinese politiebureaus. Ze noemen het bestaan van de vestigingen ‘verontrustend’ en willen weten of het college op de hoogte was van het bestaan van de overzeese politiebureaus.

Ook willen ze weten waar de Amsterdamse vestiging zit, met hoeveel mensen de agenten van het bureau contact hebben gehad en of de gemeente signalen over de aanwezigheid van het bureau heeft ontvangen.

