China vraagt opheldering over naamsverandering Nederlands kantoor in Taiwan

Minister Stef Blok. Beeld ANP

China ziet het land als een afvallige provincie. De nieuwe naam zou in strijd zijn met het Chinese ‘Een-Chinabeleid’.

Het Nederlandse Handels- en Investeringsbureau in de Taiwanese hoofdstad Taipei heet sinds maandag Nederlands Bureau Taipei. Het werd door Guy Wittich, de Nederlandse vertegenwoordiger in Taipei, bezegeld met de overhandiging van oranje tulpen aan de minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan.

Volgens Wittich was de naamsverandering nodig omdat de relatie tussen Nederland en Taiwan niet meer alleen op handel is gestoeld. Volgens China wekt de nieuwe naam de indruk dat het om een officiële Nederlandse diplomatieke post gaat.

Daar is geen sprake van, stelt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. “Daar moeten we even de feiten helder hebben: Nederland had en heeft een handelskantoor in Taiwan. Dat is een stichting, dus geen consulaat. In het kader van de rebranding van Nederland is de naam veranderd. Inhoudelijk is er niets veranderd.”

Geen mondkapjes meer

Toch zou de nieuwe naam van het kantoor volgens de Chinese krant The Global Times ertoe kunnen leiden dat China stopt met het leveren van mondkapjes en andere medische spullen aan Nederland. KLM en Philips hebben eerder deze maand een luchtbrug tussen Amsterdam en China opgezet waarbij medische benodigdheden met vrachtvliegtuigen naar ons land worden vervoerd.

De Chinese ambassadeur in Nederland, Xu Hong, lijkt de gemoederen te willen bedaren. In een vandaag verschenen opiniestuk in de China Daily roemt hij de samenwerking met Nederland juist. Hij verhaalt over ‘vele brieven’ die Nederlanders naar zijn ambassade stuurden met woorden van dank.

Een ‘73-jarige Nederlandse burger’ schreef volgens Xu dat hij ‘diep geraakt was’ door het feit dat China andere landen helpt terwijl het zelf nog te kampen heeft met de nasleep van de coronauitbraak in eigen land. Ook spreekt de ambassadeur de wens uit dat Nederland en China ‘hand in hand blijven samenwerken’.