China kondigt einde quarantaineregels voor reizigers aan

Reizigers die naar China gaan, hoeven vanaf 8 januari niet meer in quarantaine. Ondertussen neemt het aantal coronabesmettingen in het land explosief toe.

China nam in 2020 vergaande maatregelen om het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Buitenlandse reizigers moesten tot wel 14 dagen in quarantaine voordat ze naar hun bestemming mochten. Die periode werd eerder al ingekort tot tien dagen en komt binnenkort dus volledig te vervallen. Een negatieve PCR-test volstaat voortaan om China binnen te komen.

Als een van de weinige landen hield China tot voor kort vast aan een zeer strikt coronabeleid. De afgelopen weken is het land echter in rap tempo de regels aan het versoepelen. De strikte voorschriften leidden regelmatig tot spanningen en zelfs tot demonstraties in steden, een zeldzaamheid in China.

Door het strenge coronabeleid lieten zowel toeristen als internationale zakenreizigers China de afgelopen jaren grotendeels links liggen. Met de nieuwe regels zal het weer veel makkelijker worden om China te bezoeken. Ook op het aantal internationale vluchten dat in China mag arriveren zal vanaf 8 januari geen limiet meer zijn.

37 miljoen besmettingen per dag

Sinds de regels zijn versoepeld neemt het aantal coronabesmettingen in rap tempo toe. Volgens een schatting van de Chinese autoriteiten komen er dagelijks gemiddeld 37 miljoen coronagevallen bij. Daarmee is de huidige Chinese coronauitbraak de grootste ter wereld. In de eerste 20 dagen van december zijn 248 miljoen mensen besmet met het virus, dat is 18 procent van de Chinese bevolking.

De WHO maakt zich zorgen om de sterkte toename van besmettingen. Veel Chinezen zijn bang om de straat op te gaan uit angst om besmet te raken, ziekenhuizen en mortuaria zouden overvol zijn en er is een tekort aan medicijnen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: