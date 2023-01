Charlie Hebdo publiceerde Sanaz Bagheri’s cartoon over Iran: ‘Het regime wil iedereen bang maken, maar dat lukt ze niet’

Sanaz Bagheri: 'Iran is nu al blijvend veranderd.' Beeld Sanaz Bagheri

Vlak voordat Sanaz Bagheri (35) de telefoon opnam voor dit interview, was ze nog in gesprek met politieagenten. Zij informeerden naar haar veiligheid en zeiden dat ze voor haar klaar staan – en dat ze maar beter haar woonplaats niet kan delen. Want wie openlijk ayatollah Khamenei bedreigt, de hoogste leider van de islamitische republiek Iran, kan gevaar lopen. Het is even wennen voor Bagheri: “In Iran is de politie juist de reden om bang te zijn.”

Deze week was Bagheri, die ruim vier jaar geleden als asielzoeker naar Nederland kwam, een van de cartoonisten wier spotprent in het Franse weekblad Charlie Hebdo verscheen. Het befaamde blad besteedde een speciaal nummer aan Iran, waar sinds de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische Mahsa Jina Amini al maanden antiregeringsprotesten woeden. Honderden demonstranten zijn gedood en duizenden gearresteerd, van wie zo’n honderd de doodstraf riskeren. Twee jonge mannen, Mohsen Shekari en Majidreza Rahnavard, werden al opgehangen. Hun dood inspireerde de tekening die nu in Charlie Hebdo staat, zegt Beghar.

Wat wilde u zeggen met deze spotprent?

“Het gaat om de val van het regime en van Khamenei. In de cartoon verdrinkt hij in een vijver van bloed, terwijl hij, in zijn laatste poging om boven water te blijven, grijpt naar een strop. Zo zie ik de situatie in Iran ook. Hij weet dat het regime op omvallen staat, dus grijpt hij naar de doodstraf om mensen bang te maken. Maar hij slaagt er niet in.”

Hoe kwam u op het idee om te publiceren in Charlie Hebdo?

“Ik heb mezelf in Iran al leren tekenen, maar daar is geen vrijheid van meningsuiting. Drie jaar geleden besloot ik mijn cartoons, die vooral over Iran gaan, op Instagram te delen. Dus toen ik zag dat Charlie Hebdo op zoek was naar spotprenten over Khamenei, dacht ik: waarom niet?”

Was u niet bang voor de gevolgen?

“Ik ben niet bang, want wat ik doe, is niets vergeleken bij wat de activisten in Iran doen. Zij blijven opkomen voor hun vrijheid, ondanks de executies, arrestaties en martelingen. Dat is zo dapper. Ik heb van hen geleerd om niet bang te zijn. En Iraniërs bedanken me via Instagram juist voor de cartoons: het geeft hoop als mensen buiten Iran met ze meevechten en de wereld laten zien wat er gebeurt.”

Het regime heeft woedend gereageerd en de Fransen gedreigd dat de spotprenten ‘niet zonder hard antwoord’ zullen blijven. Hoe kijkt u daarnaar?

“Het laat zien dat ze bang zijn. Ze kunnen in Iran de vrije pers aan banden leggen en mensen onderdrukken, het liefst verspreiden ze die angst naar andere landen. Maar dat lukt ze niet. Daarom is het juist goed dat Charlie Hebdo zo’n nummer maakt.”

Hoe is het om als Iraanse vanuit Nederland het nieuws te volgen?

“Het is hartverscheurend, eigenlijk wou ik dat ik daar was om ze te helpen. Dat kan niet, dus ik doe mijn best vanuit hier. Samen met anderen heb ik de Nederlandse regering gevraagd de Iraanse ambassadeur uit te zetten, de Nederlandse ambassadeur terug te roepen en de Revolutionaire Garde als terroristische organisatie te bestempelen. Alles om het regime onder druk te zetten.”

Waar denkt u dat deze revolutie – als u het zo noemt – toe zal leiden?

“Ik noem het zeker een revolutie, want Iran is nu al blijvend veranderd. Teruggaan is geen optie meer; Iraniërs stoppen niet totdat hun doel is behaald.”

