Chaos op wegen richting Den Haag door boerenprotest

Beeld anp

Een woordvoerder van de ANWB meldt dat er in totaal bijna 800 kilometer file staat. Dat is vooral een gevolg van het boerenprotest, maar ook zijn er enkele ongelukken geweest.

Het is langzaam rijden op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht en op de A12 bij Utrecht en Den Haag. Verder is het druk op de A28 bij Utrecht en rijdt het verkeer langzaam op de A15 tussen knooppunt Deil en Hardinxveld-Giessendam.

Politie zet groot materieel in

De politie in Den Haag heeft dinsdag vanwege het protest van de boeren groot materieel ingezet als afzetting in de binnenstad in Den Haag. Er worden onder meer ME-voertuigen en vrachtwagens gebruikt om de toegangswegen naar het Malieveld en Binnenhof af te sluiten.

Er mogen in totaal 75 boeren met hun tractor het Malieveld op om te protesteren. De andere boeren moeten parkeren bij het stadion van ADO Den Haag of op het strand van Scheveningen.

Op snelwegen rond Den Haag worden via matrixborden de omleidingsroutes aangegeven.