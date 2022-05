Chaos op Schiphol: poging tot bestorming veiligheidscontrole

Door grote personeelstekorten ontstaan lange wachtrijen voor de controles. Beeld Joris van Gennip

Zondagavond ontstond bij de veiligheidscontrole in hal 1 een handgemeen toen, ondanks de lange rijen, de beveiligers een aantal rolluiken van beveiligingsrijen sloten omdat hun dienst erop zat.

Daarop begonnen mensen die lang in de rij voor de controle moesten wachten amok te maken. De situatie werd zo grimmig, dat bedreigd beveiligingspersoneel besloot het werk neer te leggen en de hele controle te sluiten. Vervolgens liep de situatie uit de hand.

‘Zondagavond was een behoorlijk zware avond op Schiphol,’ schrijft de manager van beveiligingsbedrijf CTSN, verantwoordelijk voor de controle van passagiers en handbagage, vandaag aan zijn personeel. ‘Op een gegeven moment is er een zeer gevaarlijke situatie ontstaan, waarbij de veiligheid van de medewerkers en passagiers in het gedrang kwam. Ook was er een zeer groot risico op massale doorlopers’.

Met dat laatste wordt bedoeld dat grote groepen passagiers zonder te zijn gecontroleerd naar de vliegtuigen hadden kunnen doorlopen.

Agressief

“Er stonden lange rijen met passagiers voor de beveiliging die hun vlucht dreigden te missen,” aldus een betrokkene. “Op dat moment sloten veel security lanes. De mensenmassa werd agressief en alles liep volledig uit de hand. De Marechaussee ging in grote getale op de vuist met passagiers en passagiers vochten onderling. Beveiligers werden onder bescherming van de Marechaussee weggeleid. Die hebben grote angsten uitgestaan.”

Een woordvoerder van de Marechaussee spreekt van ‘een incident’. “Wij zijn erbij geroepen om de situatie te de-escaleren. Met praten hebben we de orde kunnen herstellen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Uiteindelijk is een aantal beveiligingsrijen heropend.”

Dat gebeurde nadat CTSN de beveiligers na hun werkdag vroeg langer te blijven. CTSN, dat sinds december 2020 vijf jaar lang verantwoordelijk is voor de controle van passagiers en handbagage in vertrekhal 1 en 2, was niet bereikbaar voor commentaar.

Dat er een kans was dat passagiers zonder controle naar de vliegtuigen hadden kunnen lopen, is de Marechaussee niet bekend. In dat geval zouden de vertreklounges ‘achter de douane’ helemaal ontruimd moeten worden om alle aanwezigen opnieuw te controleren en hadden er geen vluchten kunnen vertrekken.

Onveilig

Ook Schiphol bevestigt ‘het incident’. “Zondagavond is er helaas een incident geweest bij de security controle toen reizigers hun vlucht dreigden te missen,” zegt een woordvoerder. “De Marechaussee heeft ingegrepen, toen de beveiligers zich onveilig voelden. We begrijpen dat reizigers op reis willen en hun vlucht willen halen. Met onze partners zetten we alles op alles om dat mogelijk te maken.”

Schipholtopman Dick Benschop gaf eerder deze maand al aan met de beveiligingsbedrijven om de tafel te gaan om de aanhoudend personeelstekorten te bespreken. Volgens beveiligers en vakbonden ontstaan die tekorten ook doordat Schiphol de controles steeds uitbesteedt.

Personeelstekorten

Door grote personeelstekorten ontstaan lange wachtrijen voor de controles. Dat was ook maandag weer het geval. Volgens de luchthavenwoordvoerder zijn de rijen de hele dag langer doordat er minder beveiligingspersoneel is dan gepland. Ook maandagavond moeten reizigers nog rekening houden met langere wachttijden.

Bovenop het algehele tekort aan beveiligingsmedewerkers waren er ook minder oproepkrachten beschikbaar dan gepland. Het overige personeel moest daardoor langer doorwerken. Op Twitter circuleerde een filmpje van een beveiliger die vanwege de drukte flauwviel.

Volgens de woordvoerder rekent Schiphol tot aan de zomervakantie dagelijks op passagiersaantallen die vergelijkbaar zijn met die van tijdens de meivakantie, toen veel vluchten moesten worden geannuleerd op de luchthaven door drukte en personeelstekorten. Afgelopen weekend schrapte onder meer KLM tientallen vluchten doordat de maatschappijen ook kampen met personeelstekorten, zowel onder het vliegend personeel als bij de afhandeling van passagiers en bagage.

Minder vluchten

Vakbond FNV, die al jaren waarschuwt voor problemen op Schiphol vanwege personeelstekorten, reageert geschrokken. “We hebben juist vandaag weer lange gesprekken met de luchthaven en de bedrijven gevoerd om werk op Schiphol weer aantrekkelijk te maken,” zegt vakbondsbestuurder Joost van Doesburg. “Dat heeft nog geen resultaat opgeleverd.”

“Het werken moet echt aantrekkelijker worden. Dit soort opstootjes bereiken dat niet. En de salariëring van beveiligers is maar iets beter dan elders op de luchthaven. Op andere plekken in het land verdienen beveiligers evenveel, maar met een veel lager werkdruk.”

De bond herhaalt zijn eis dat Schiphol het aantal vluchten moet terugbrengen naar het niveau dat haalbaar is met de huidige aantallen medewerkers. “ We gunnen iedereen een fijne en veilige vakantie, maar een veilige vakantie begint op de luchthaven. Dat lukt nu niet.”