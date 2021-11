Chaos op Schiphol, deel besmette passagiers uit Zuid-Afrika mocht naar huis

De in alle haast ingerichte teststraat op Schiphol voor reizigers van de twee Zuid-Afrikaanse vluchten. Beeld Jef Verschuren

Uiteindelijk mocht een deel van de positief geteste passagiers vannacht ook naar huis, in plaats van naar een quarantainehotel.

De reizigers van vlucht KL598 vanuit Kaapstad zaten vrijdag rond het middaguur al ruim een uur in het op Schiphol gelande vliegtuig als de piloot letterlijk omroept: ‘Het crisisteam van KLM is nu in contact met de Nederlandse regering. Zij hebben nog steeds niet beslist hoe onze situatie behandeld moet worden. Daar wordt nu over gepraat. Ik begrijp dat het frustrerend voor u is, omdat u op informatie zit te wachten.’

Dat was pas het begin van een lange dag, aldus zakenman Jef Verschuren. “Toen we in Zuid-Afrika op het toestel stapten, was er wel een aantal gevallen van de nieuwe coronavariant in Johannesburg bekend. Maar we beseften pas dat we in een van de laatste vluchten zaten toen we op Schiphol geland waren en onze telefoons openden.” Na ruim drie uur wachten in het vliegtuig werden de passagiers eindelijk naar de G-gate toegebracht, maar daar was toen nog geen teststraat opgezet. “Ik voelde al nattigheid.”

Er kwamen steeds meer bussen met mensen bij en volgens Verschuren voelde het als dringen bij de ingang van een voetbalstadion. Er stond wel marechaussee, maar die zei geen woord. “Vervolgens hebben we daar urenlang met honderden mensen opeengepakt staan wachten tot de GGD klaar was met het klaarmaken van de speciale teststraat. De standaard teststraat, die gewoon aanwezig is op de luchthaven, was blijkbaar geen optie.”

De chaotische situatie op Schiphol na aankomst van de passagiers uit Zuid-Afrika. Beeld Jef Verschuren

Ondertussen snakten de passagiers naar eten en drinken. Rond zessen kwamen er flesjes water en wat broodjes, maar lang niet genoeg voor alle passagiers. Verschuren werd om zeven uur ’s avonds als een van de laatsten getest. Vervolgens was het wachten op de uitslag, tot diep in de nacht. “Zonder enige informatieverstrekking. Langzaam druppelden uitslagen binnen en de positief geteste mensen werden dan in dezelfde ruimte in een hoekje gezet. Ze gingen nog steeds naar de wc’s (die volgens meerdere bronnen ‘ranzig‘ waren, red.) die wij ook moesten gebruiken en liepen gewoon door de andere passagiers heen, om GGD’ers aan te spreken,” vertelt de zakenman. “Van isolatie van deze groep was geen sprake.”

Geen draaiboek

Er was überhaupt geen draaiboek, vertellen ook andere getuigen. Je moest overal een briefje voor krijgen, voordat je mocht vertrekken. Zelfs mensen die al een melding van de CoronaCheck-app binnen hadden. De paar aanwezige GGD’ers probeerden uit alle macht iedereen te helpen. Zakenman Herman Steenhuis, die samen met zijn vriendin op de vlucht uit Kaapstad zat, vertelt: “Ik zou minister De Jonge wel eens willen spreken hierover, want het was een grote puinhoop. We werden behandeld als gevangenen en kregen zware beveiliging. Besmette mensen liepen zomaar overal rond en niemand wist waar hij of zij aan toe was.”

Tegen het eind van de avond besloot Steenhuis met een paar andere ondernemers, omdat ze het wachten op de uitslag en het gebrek aan regie beu waren, wat heibel te schoppen. “Mensen werden wild. Niemand was daar capabel om ons in te lichten over de voortgang. Dus ik ben een kleine oproer gestart. Tegen de GGD en de marechaussee zeiden we: ‘Als jullie niet oppassen dan gaan de mensen massaal uitbreken.’ En zo’n relletje, daar hadden ze geen zin in. Na een uur kwam er een dame van de GGD coördineren en die heb ik vervolgens nog een cursusje management gegeven.”

Midden in de nacht kwam dan toch de uitslag en wat bleek: Steenhuis was negatief, maar zijn vriendin bleek een van de 61 positief geteste passagiers. In principe zou zij de komende dagen dan in een quarantainehotel nabij Schiphol moeten verblijven. “Wat er toen gebeurde, vind ik bizar. De medici gaven ons ook de keuze om samen thuis of in het hotel in quarantaine te gaan. Ze zeiden: ‘We vinden het heel vervelend dat jullie gescheiden weg moeten, maar zij gaat straks met de Rode Kruis-bus naar het hotel en dan kunt u haar daar oppikken!’” Uiteindelijk is het stel samen naar huis gereden met de auto.