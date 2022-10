Chaos Fleet Festival blijkt na evaluatie nog veel groter

Beeld Rosa Snijders

In de week na het festival kwamen Tom Adolfsen, een van de organisatoren, gemeenten rondom het Markermeer, politie, brandweer en diverse andere instanties bijeen om het Fleet Festival te evalueren. In totaal waren er op initiatief van de gemeente Amsterdam 24 mensen aanwezig. Aanleiding vormde het incident waarbij 34 mensen in de avond van het festival gered moesten worden van een ponton en hulpdiensten naar Grip 1 opschaalden, het hoogste alarmeringsniveau bij een incident.

Doel van de evaluatie was ‘gezamenlijk een beeld te schetsen van wat er is gebeurd en welke leerpunten er zijn voor eventuele vergelijkbare evenementen in de toekomst’. Eerder berichtte Het Parool al over ontevreden bezoekers, faillissementen en fraudezaken bij de organisatie en organisatorische problemen. Zo duurde het inschepen van de bezoekers veel langer dan gepland, was op sommige boten geen muziek, kwam de partij die verantwoordelijk was voor het vervoer van de mensen rondom het ponton zijn afspraken niet na en was de in het veiligheidsplan vermeldde nautisch coördinator niet aanwezig.

Uit de evaluatie blijkt dat er nog meer problemen waren op de dag van het festival. Zo beschikte een schipper die bezoekers van en naar het ponton moest varen niet over een vaarbewijs. Ook blijkt een van de bezoekers onder invloed van drugs een EHBO’er bedreigd te hebben en met een aardappelschilmesje uitgehaald te hebben naar diens gezicht. De festivalganger is daarop overmeesterd door de beveiliging. De hulpverlener deed geen aangifte uit angst dat het evenement zou worden stilgelegd. Volgens de politie was die angst ongegrond.

Daarnaast werd volgens de evaluatie een muntenkassa aan boord van een van de boten geplunderd, al ontkent Adolfsen dit.

Verschil in beleving

Ook bij betrokken instanties gingen er dingen mis. Zo was de politie van district Centrum-Noord niet op de hoogte van het evenement, terwijl bezoekers op de De Ruijterkade in- en ontscheepten. Ook kon de piketfunctionaris van stadsdeel Centrum stukken over het evenement niet openen ‘omdat de downloadlink was verlopen’. “Vervolgens was het lastig om binnen de gemeente op zaterdagavond snel de benodigde informatie te verkrijgen.”

Bij de politie ontstond al snel het beeld dat het evenement chaotisch verliep en dat er een ‘onprettige sfeer was en veel onvrede onder bezoekers’. Uit de evaluatie blijkt dat ‘er een verschil in beleving bestaat tussen wat de beveiliging ter plaatse heeft ervaren’ en wat politie via de meldkamer te horen kreeg over de incidenten.

Adolfsen blijft er namens het Fleet Festival bij dat de sfeer alleen slecht was op één kleine boot met 150 à 200 passagiers en dat de situatie op andere vaartuigen goed was. Bezoekers van de zaterdag – het festival duurde twee dagen – hoeven volgens hem daarom niet gecompenseerd te worden.

De 2200 mensen de uiteindelijk afgeblazen tweede festivaldag wilden bezoeken, wachten nog op de restitutie van hun kaartje. Adolfsen zegt dat hij daar ‘druk mee bezig’ is. Eerst moet ‘de persoon die verantwoordelijk is voor het in de soep lopen van het festival’ verantwoordelijk gesteld worden zodat ‘alle ontstane schade’ op iemand kan worden verhaald, stelt de organisator. Wie dat is, wil hij niet zeggen.

