Chaos en onzekerheid bij Nederlanders in het buitenland

Gestrande reizigers met een Nederlands paspoort staan voor het hoofdkantoor van KLM. Beeld ANP

Touroperators en luchtvaartmaatschappijen kunnen de druk amper aan: ze worden overspoeld met vragen en bezorgde telefoontjes van reizigers die naar huis willen. “Het is alle hens aan dek,” zegt Claudia Metz van Transavia. “We doen ons best om iedereen te repatriëren. We zetten extra vliegtuigen in, onder andere naar Egypte, Turkije en Spanje, maar door alle drukte zijn we helaas niet altijd even goed bereikbaar,” vult ze aan.

Bij andere maatschappijen is het al net zo’n gekkenhuis. De ANVR schat dat er zeker 200.000 Nederlandse toeristen in het buitenland zijn. Slechts een klein deel, 20.000 tot 30.000 mensen, heeft een pakketreis geboekt en heeft in die zin ‘geluk’ dat de reisorganisatie hulp en bijstand biedt. Reizigers met een los ticket daarentegen zitten in een veel lastiger parket; zij moeten zelf de terugreis zien te regelen via hun luchtvaartmaatschappij.

Dat dit niet soepel verloopt, blijkt uit de talloze bezorgde reacties van reizigers. De frustraties over slechte bereikbaarheid van maatschappijen en torenhoge ticketprijzen lijken groot, ook nemen de zorgen over de veiligheid ter plekke toe. Een groeiend aantal landen, van Peru, Guatemala tot Nieuw-Zeeland en Gran Canaria, heeft inmiddels al een lockdown ingesteld en extreme quarantainemaatregelen genomen om het coronavirus eronder te krijgen, met als gevolg dat de situatie voor sommige toeristen steeds nijpender wordt.

Vooral in Peru is de onrust onder gestrande Nederlanders groot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet ‘het maximale’ om samen met reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en verzekeraars Nederlanders te helpen, zegt een woordvoerder. “We begrijpen heel goed dat de reizigers daar zo snel mogelijk duidelijkheid willen. Maar het kost tijd.”

Mogelijkheden

Buitenlandse Zaken zegt naarstig met reisbranches te kijken naar mogelijkheden om Nederlanders die dat willen naar huis, thuis te krijgen. “Er zijn nog veel mogelijkheden om vluchten te sturen,” luidt de boodschap. “Er wordt hard gewerkt om dat mogelijk te maken maar de tijd is beperkt.”

Als uitreizen door beperkingen van de lokale overheid in een land niet mogelijk is, bemiddelt de Nederlandse ambassade in dat land om dat toch mogelijk te maken. Die situatie deed zich afgelopen weekend nog voor in Marokko, toen de regering alle vluchten naar bepaalde landen schrapte. Na tussenkomst van Buitenlandse Zaken kregen luchtvaartmaatschappijen als Transavia toestemming om toch gestrande Nederlanders op te halen.

In het Chinese Wuhan, waar Nederlanders en Europeanen werden overvallen door ingrijpende maatregelen van de Chinese overheid, besloot Nederland uiteindelijk om – samen met andere Europese landen – een toestel te sturen om landgenoten op te halen. Aan zo’n overheidsvlucht wordt nu nog niet gedacht, stellen ingewijden, al kan zo’n scenario wel in beeld komen als blijkt dat het voor sommige Nederlanders onmogelijk is om via reguliere reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen terug te komen.

De ANVR houdt er ondertussen rekening mee dat het wel eens weken kan gaan duren voordat alle Nederlanders teruggehaald zijn uit het buitenland.