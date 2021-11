Chaos en chagrijn in aanloop naar nieuwe persconferentie: ‘Dit schuurt’

Demissionair premier Mark Rutte bij aankomst bij het Catshuisberaad over de coronamaatregelen. Beeld ANP

Met chagrijn in het lijf sleepten ministers zich donderdag andermaal naar het Catshuis. Weer beraad. Weer ‘sombere’ cijfers. En vooral: weer een slecht-nieuws-persconferentie op komst.

Want de coronacijfers – oplopende besmettingen, meer bezette ic-bedden – vertonen nog altijd niet de ‘knik’ naar beneden waar op werd gehoopt. En dus moet weer, tamelijk hard, worden ingegrepen.

Een bittere pil voor het land, een bittere pil voor het kabinet, dat bovendien wispelturig lijkt, zeker als je terugkijkt op het voorbije jaar.

In april zei premier Rutte nog dat ‘het einde in zicht was’, later ‘waren we er bijna, maar nog niet helemaal’. In september werd de 1,5-meter-regel uitgezwaaid, het mondkapje kreeg een jolig lied ter saluut. De lockdown was verbeurd verklaard, als iemand een mondkapje wilde dragen, moesten we hem of haar dat vooral ‘gunnen’.

Striktere maatregelen afkondigen bleek telkens lastiger dan versoepelingen voorspiegelen.

Basisregels

Gevaccineerden kregen naar hun gevoel lang een worst voorgehouden. Een prik zou vrijheid brengen. Maar de vaccinatiegraad van 60 tot 70 procent die aanvankelijk nodig zou zijn, bleek onvoldoende om de Deltavariant van het virus het hoofd te bieden. De Jonge zet nu in op 90 procent (‘plus’) – maar haalt dat doel nog niet. En intussen kan hij geen vrijheden bieden, maar moet hij iedereen nieuwe maatregelen opleggen.

“We hadden het kunnen redden als iedereen de basisregels – afstand houden, testen bij klachten enzovoorts – hadden gevolgd,” bijt een betrokkene terug. “Maar te veel mensen hebben te lang gedacht: de regels gelden voor jou, niet voor mij.”

De aanloop naar de persconferentie vrijdag is uiterst rommelig. Maandag zag het kabinet nog geen noodzaak het OMT met spoed bijeen te roepen, maar woensdagavond werd de groep deskundigen toch verzameld voor beraad.

En maandag zag het kabinet nog geen reden tot ingrijpen, maar kwam daar daags later dus op terug. Rutte riep nog eens op vooral de basismaatregelen te volgen, terwijl niemand echt geloofde dat een paar dagen van beter gedrag een ommekeer zou brengen. ‘Rommelig’, klinkt het zelfs in de coalitie.

Code zwart

Tel daar de in de media improviserende OMT-leden bij op en de publicitaire chaos was compleet. Climax op dat vlak was de confrontatie tussen IC-voorzitter Diederik Gommers en De Jonge over het scenario ‘code zwart’. Gommers voorspelde maandagavond in een hoorzitting dat ‘binnen nu en tien dagen’ code zwart in de ziekenhuizen volgt. Iets wat De Jonge direct tegensprak, nadat hij dat angstbeeld toch al dagenlang probeerde te temperen. “Gommers zegt dit, De Jonge zegt: klopt niet. Het is een soort afrekening met elkaar,” zegt een Haagse bron. “Die twee hebben een karakterologisch conflict. Het ziet er niet uit.”

Het draagt allemaal bij aan de ergernis die het kabinet toch al voelt. Het ingrijpen van nu roept herinneringen op aan vorig jaar, toen rond dezelfde tijd, net voor de feestdagen het land écht ‘op slot’ ging. Een jaar verder en ondanks vaccinaties zijn weer paardenmiddelen nodig. “Dat schuurt,” erkent een kabinetsbron.