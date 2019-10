Centrale bank grijpt in op woningmarkt

De Nederlandsche Bank (DNB) grijpt in op de woningmarkt. Zij eist dat banken gezamenlijk 3 miljard euro extra reserves aanhouden om problemen met hun hypotheken tijdens een eventuele crisis op de huizenmarkt te voorkomen.

DNB vindt dat banken de risico’s van hun hypothecaire leningen te laag inschatten.

Dit maakte DNB dinsdag bekend tegelijk met het rapport Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Met de maatregel geeft de centrale bank een belangrijk signaal af over de oververhitte huizenmarkt.

DNB wijst erop dat de huizenprijzen al drie jaar fors stijgen, gemiddeld met bijna acht procent per jaar. “Dit kan voor een deel verklaard worden door een achterblijvend aanbod en dalende rente Maar maar er zijn ook signalen van overwaardering.”

Hoge hypotheekschuld

Daar komt bij dat de huizenprijzen sneller zijn gestegen dan de inkomens. Een van de grote zorgen is dat de prijzen in de steden te opzichte van de inkomen zijn toegenomen, waardoor huizen minder goed betaalbaar zijn. Verder neemt volgens de bank het risicovolle leenbedrag van kopers toe en blijft de hypotheekschuld hoog.

‘Vanwege verliezen in het verleden schatten banken de risico’s van hun hypothecaire leningen laan in’, schrijft DNB in een persbericht. Deze risicoweging behoort tot de laagste in Europa. Maar DNB acht dit onvoldoende gezien wat de bank noemt de ‘toegenomen systeemrisico’s’ op de huizenmarkt. Banken schatten de risico’s van hun hypotheken in op 11 procent. Door de maatregel van DNB neemt dit percentage toe naar 14 of 15 procent.