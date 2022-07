Celstraffen tot 8 jaar voor reeks overvallen op BN’ers

Hulpdiensten bij het huis van YouTube-ster Nikkie de Jager na de overval. Beeld ANP

De mannen pleegden in wisselende samenstelling vier overvallen en drie inbraken in 2020. De overvallers sloegen toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden.

Het Openbaar Ministerie was ervan overtuigd dat de acht verdachten uit Rotterdam en Ridderkerk – in de leeftijd van 21 tot en met 33 jaar – samen een criminele organisatie vormden, maar volgens de rechtbank was dat niet het geval. Die oordeelde dat niet kan worden vastgesteld dat sprake was van een samenwerkingsverband en sprak alle acht verdachten daarvan vrij.

Ducttape, tiewraps en touwen

De rechtbank legde celstraffen op van 7 jaar en 5,5 jaar aan twee Rotterdammers die naast andere misdrijven betrokken waren bij de gewapende overval op Nikkie de Jager op 8 augustus 2020. De make-upartiest en haar verloofde werden die middag vastgebonden met ducttape, tiewraps en touwen.

De buit bestond uit waardevolle sieraden en een Louis Vuittontas. Said O. (33) werd vrijgesproken van deze gewapende overval, omdat op basis van zijn telefoongegevens niet bewezen kan worden dat hij tijdens de overval in de woonplaats van De Jager was.

Younes S. (21) uit Ridderkerk is veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar, een jaar meer dan geëist. Hij was onder andere betrokken bij de mislukte overval op René van der Gijp, waarbij met slaghamers is ingeslagen op zijn gepantserde autoruiten op de oprit van zijn huis in Dordrecht. De bedoeling daarvan was vermoedelijk hem van zijn Rolex te beroven.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: