Celstraf voor man die dreigde explosief te laten ontploffen

Station Sloterdijk moest ontruimd worden vanwege de bommelding. Beeld ANP

De toen 21-jarige man dreigde op die vrijdag rond 12.00 uur op Centraal Station een explosief tot ontploffing te brengen. Daar stapte hij vervolgens op een trein. Tegen diverse mensen zei hij dat hij een bom bij zich had en dat hij die in de trein waarin hij zat, zou laten ontploffen.

Op last van de politie moest de trein stoppen bij Sloterdijk, waar een team van de Dienst Specialistische Interventies klaarstond. Tientallen agenten in kogelwerende vesten en een zwaarbewapend arrestatieteam waren op de been.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Behalve de valse bommelding, mishandelde de man zijn zusje en twee onbekenden. Daarnaast bespuugde hij mensen en beledigde een politieagent. Dit deed hij telkens zonder enige aanleiding. Uit onderzoek blijkt dat de man lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met paranoïde trekken. De rechtbank is meegegaan in het advies om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren.

Vanwege de ernst van de melding werd Station Sloterdijk een poosje ontruimd. Voor enkele uren reden er ook minder treinen. Het bleek overigens loos alarm: er werd geen explosief aangetroffen.