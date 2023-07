Celstraf voor Amsterdamse agent die ambtsgeheim schond

Beeld Joris van Gennip

Moréno C. viel op toen uit onderzoek naar de gekraakte cryptocommunicatiedienst EncroChat bleek dat informatie die hij had opgezocht in politiesystemen met criminelen gedeeld werd.

Een van de ontvangers van die informatie is volgens het Openbaar Ministerie medeverdachte Jordi M., de zoon van een in 2006 in Montenegro geliquideerde crimineel. De vader van M. zou een van de leiders zijn geweest van de Joegoslavische maffia in Amsterdam. Het bewijs ontbreekt dat de politieman hiervoor ook betaald is.

De man werd na twaalf jaar bij de politie ontslagen vanwege deze strafzaak. De rechtbank noemde de feiten zeer ernstig. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het OM.

Verdachten Mario S. en Mohamed El O. stonden terecht, omdat ze de agent om het adres van de ex-vriendin van El O. hadden gevraagd. Zij zat toen in een blijf-van-mijn-lijfhuis. El O. werd vrijgesproken, S. kreeg 160 uur taakstraf waarvan de helft voorwaardelijk. De zaak tegen medeverdachte Jordi M. dient vermoedelijk later dit jaar.

