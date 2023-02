Celstraf van 162 dagen voor mishandeling van Amsterdamse fietser in Zuid

De rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP

De rechtbank spreekt de twee mannen, die niet aanwezig waren bij de uitspraak, vrij van poging tot doodslag. “Het is onvoldoende vast komen te staan dat één of beide verdachten hebben geschopt in de richting van het hoofd van het slachtoffer.”

Dat is in contrast met de eis van het OM, dat om een celstraf van vier jaar vroeg. Wel worden de mannen veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Naast een celstraf krijgen ze 240 uur taakstraf en zijn er geldvorderingen toegewezen aan de benadeelde partij.

Op donderdag 15 april 2021 rond 16.00 uur reed fietser Rachid over de Van Baerlestraat richting het Museumplein. Ter hoogte van de Ruysdaelstraat blokkeerde een witte bestelbus het fietspad en moest hij uitwijken naar de rijweg om er langs te kunnen. Hij klopte op het busje en fietste verder.

De twee mannen in het busje reden hem achterna en zetten hem bij de Frans van Mierisstraat klem. Getuigen zagen hoe de mannen op Rachid inbeukten en hard tegen zijn lichaam en hoofd sloegen en schopten. Terwijl hij op de grond lag, trapten ze hem nogmaals op zijn hoofd, aldus de getuigen. Het slachtoffer verweerde zich volgens hen niet: ‘Ze sloegen hem direct van zijn fiets, zeiden geen woord en reden weer weg. Hij lag in foetushouding op de grond.’

Gevoelens van onveiligheid

Het slachtoffer is blind geworden aan één oog. “Daarnaast heeft het slachtoffer last van hardnekkige PTSS en angst in zijn dagelijkse leven,” zegt de rechter. “Hij leeft een teruggetrokken bestaan.” Omdat het incident gebeurde op klaarlichte dag in Amsterdam, zijn voorbijgangers bovendien geconfronteerd met heftig geweld, aldus de rechter. Dat heeft ook bij hen gezorgd voor gevoelens van onveiligheid.

Zware mishandeling kan normaal gesproken op zwaardere straffen komen te staan. In deze zaak is daar, aldus de rechter, onder andere van afgeweken door de jonge leeftijd van de daders en de positieve berichten van de reclassering: de twee rondden succesvol de training ‘I respect’ af voor daders van agressiegerelateerd geweld.

De aanklager en R. en P. hebben eventueel twee weken om in hoger beroep te gaan.

