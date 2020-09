CDA wil verbod op betaalde seks: ‘Niet meer van deze tijd’

Een sekswerker op de Wallen. Beeld AFP

Het is voor het eerst dat het CDA pleit voor een verbod op het betalen voor seks. De partij omarmt daarmee een burgerinitiatief van de christelijke jongerenbeweging Exxpose, die voorstelt om – net als in Zweden – betaalde seks aan banden te leggen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het initiatief.

“Prostitutie betekent per definitie ongelijkwaardigheid,” zegt CDA-Kamerlid Anne Kuik. “De meeste prostituees zouden eigenlijk geen seks willen met de man die voor hen staat. Maar het gebeurt toch, omdat er wordt betaald. De instemming wordt dus afgekocht, de vrouw is een product. Dat kán niet meer in deze moderne tijd.”

Oost-Europa

Volgens Kuik zijn er te veel misstanden in de prostitutie. “Kijk naar de Wallen, daar komt 95 procent van de prostituees uit arme gebieden in Oost-Europa. Als je mensen op straat vraagt of ze zouden willen dat hun dochter in de prostitutie werkt, dan zegt iedereen nee. Maar we laten jonge vrouwen uit arme delen van Europa dit werk wél doen. Dat is hypocriet.”

In de Tweede Kamer zijn SGP en ChristenUnie al jaren warm voorstander van een verbod op betaalde seks. Het christelijke argument – dat seks alleen mag binnen het huwelijk – speelt voor Kuik geen rol, zegt ze. “Het gaat mij om emancipatie en het beschermen van vrouwen in een kwetsbare positie,” zegt de CDA’er. “Prostituees, meestal vrouwen, worden ongelijkwaardig behandeld.”

Anne Kuik. Beeld CDA

In 2000 werd het bordeelverbod in Nederland opgeheven, maar de misstanden in de sector zijn niet verdwenen. “Op televisie zien we mooie vrouwen die als escort werken, en die veel geld verdienen,” zegt Kuik. “Maar hoeveel misstanden zijn de vrijheid van dat kleine clubje vrouwen waard? De vrouwen die worden uitgebuit en trauma’s hebben, zie je niet op tv.”

Kuik wil dat Nederland het Zweedse ‘gelijkheidsmodel’ overneemt. In Zweden is betalen voor seks sinds 1999 strafbaar. Prostituees worden er niet vervolgd, klanten wel. De Zweedse regering claimde in 2010 dat straatprostitutie daardoor was gehalveerd. “Je moet wel realistisch zijn,” zegt Kuik. “Misstanden en prostitutie zullen blijven bestaan, maar je moet als overheid er wel alles aan doen om het te voorkomen. En vergis je niet, er gebeurt in Nederland nu al heel veel in de illegaliteit.”

Afschrikken

De kans dat het kabinet een verbod op betaalde seks invoert, is nihil. Coalitiegenoten VVD en D66 zijn tegen. Zij vrezen dat prostituees nog meer ondergronds gaan, wat leidt tot meer problemen. “Maar legalisering heeft de problemen niet opgelost,” vindt Kuik. “Een mensenhandelaar als Saban B. kon jarenlang zijn gang gaan in het legale circuit, terwijl hij jonge vrouwen volledig uitbuitte en afranselde. Zo’n legaal bordeel is gewoon een witwasserij van uitbuiting.”

Door het kopen van seks strafbaar te stellen, wordt de opsporing en vervolging van misstanden makkelijker, denkt Kuik. “Er is dan geen grijs gebied meer, het mag gewoon niet. Als politie kun je daardoor sneller ingrijpen. En het schrikt criminelen af: dat zie je nu ook in Zweden, mensenhandelaren brengen minder prostituees naar dat land.”

Motie

In het regeerakkoord heeft de coalitie afgesproken misstanden in de prostitutie harder aan te pakken. Zo komt er een pooierverbod. “Dat juich ik toe,” zegt Kuik. “Maar het wordt nu echt tijd om een stap verder te gaan.” Ze dient daarom donderdag een motie in waarin ze het kabinet vraagt te onderzoeken wat nodig is om het kopen van seks strafbaar te stellen. Als het CDA daarvoor geen meerderheid haalt, wil de partij een initiatiefnota indienen. Daarmee kan het kabinet worden gedwongen om een reactie op haar voorstel te geven.

Kuik hoopt dat een ‘jonge generatie politici’ een einde kan maken aan de prostitutie. “Welke vrouw vindt het nou fantastisch dat er op een dag tientallen mannen langskomen die met haar doen waar ze maar zin in hebben? Hou toch op. Dat wil niemand.”