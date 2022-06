CDA wil stikstofplannen nog aanpassen: ‘Er liggen fundamentele vragen’

Pieter Heerma. Beeld ANP / ANP

“We hebben echt nog fundamentele vragen, er zijn aanpassingen nodig ten opzichte van wat er nu ligt,” zegt CDA-fractieleider Pieter Heerma na overleg met de fractie. “Twee belangrijke punten: een kaalslag in het landelijke gebied mag niet, het moet leefbaar blijven. Provincies hebben zelf alternatieven, die moeten ruimte krijgen. En twee: een verdienmodel voor boeren is belangrijk, dat perspectief ontbreekt nu. Dat is een gemiste kans.”

Het kabinetsplan om 70 procent van de stikstof te minderen, waardoor een derde van de veestapel moet verdwijnen, stuit op enorme weerstand in het hele land. “Mensen beseffen dat er wat nodig is,” zegt Heerma, “maar wij zeggen: je kunt niet de kaart met ondernemers leegvegen, dus aanpassing is nodig.”

De kabinetsdoelen - 70 procent minder stikstof - staan overeind (‘de doelstellingen zijn er niet voor niks’), maar Heerma stelt wel dat de plannen ‘op cruciale punten aangepast moeten worden’. “Het lijkt nu soms alsof alle boerderijen uit een gebied moeten verdwijnen. Dat moet aangepast worden als er fouten in zitten. We snappen dat er serieuze stappen gezet moet worden, maar niet op de manier het nu gepresenteerd wordt.”

Maatwerk

VVD-Kamerlid en stikstofwoordvoerder Thom van Campen wil ‘maatwerk in de provincies’, meldt hij na fractieberaad. “We moeten aan de slag met de zorgen die mensen uiten, zodat we die zorgen kunnen wegnemen.”

Eerder op dinsdag leverden diverse CDA-kopstukken al stevige kritiek op de plannen. “Dit is niet CDA-waardig,” meldde Europarlementariër en varkenshouder Annie Schreijer-Pierik. “Deze plannen moeten van tafel! Dat Wopke hiermee heeft ingestemd... Voor de verkiezingen wilde hij dat we een bord met zijn gezicht voor onze boerderijen zetten. Nou, dan moet hij er ook na de verkiezingen voor ons zijn.”

CDA-gedeputeerde in Limburg Madeleine van Toorenburg maakt zich ‘grote zorgen over de impact op de Limburgse samenleving’. Net als diverse CDA’ers hoopt Van Toorenburg dat het plan in de huidige vorm niet de eindstreep haalt. “Eerst moeten we onjuistheden en bevreemdende zaken uit de voorstellen laten halen, en dan echt samen kijken wat wel en niet haalbaar is. Er moet ook een samenleving mogelijk blijven.”