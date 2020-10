CDA wil radicaal ander kiesstelsel

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) en Pieter Omtzigt (CDA) en hun partners tijdens de bekendmaking van de uitslag van de tweede stemronde om het lijsttrekkerschap van het CDA. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De christendemocraten willen ‘meer authentieke volksvertegenwoordigers met stevige wortels in de eigen regio of stad’. Het idee is om 100 van de 150 Kamerleden op regionaal niveau te laten kiezen, de overige 50 gaan nog wel via landelijke lijsten. Op die manier wordt een ‘goede vertegenwoordiging uit alle hoeken van het land’ gewaarborgd, denkt de partij.

In het plan wordt Nederland opgedeeld in ’12 tot 15’ kiesdistricten, stelt Pieter Omtzigt, lid van de programmacommissie en ‘running mate’ naast lijsttrekker Hugo de Jonge. Ieder district heeft een vast aantal Kamerzetels te verdelen, afhankelijk van het bevolkingstal. “Stel mijn eigen provincie Overijssel is één kiesdistrict, dan zijn er negen Overijsselse zetels,” legt hij uit.

Het grote voordeel van zo’n systeem is volgens Omtzigt dat Kamerleden zich automatisch meer zullen richten op hun eigen regio. In Denemarken hebben ze al een dergelijk kiesstelsel. “Nu is het van belang hoog in de pikorde van de eigen partij te staan om hoog op de lijst te komen. In zo’n regionaal stelsel zal meer worden gekeken wie goed is geweest voor zijn kiezers.”

Lelylijn

Behalve democratische vernieuwing heeft het CDA ook de ambitie om de komende jaren tot 10 miljard extra te investeren in woningbouw en nieuwe ov-verbindingen. De partij mikt op één miljoen extra huizen tot en met 2030. Daarnaast wordt er in het programma gekozen voor de aanleg van een binnenlandse hogesnelheidslijn naar het noorden (Lelylijn) en het oosten (Amsterdam-Arnhem) en het aantakken van Groningen, Hengelo, Venlo en Maastricht op het Duitse ICE-netwerk.

Door in te zetten op woningbouw en bereikbaarheid kan de leefbaarheid in alle regio’s van het land worden opgeschroefd, stelt Omtzigt. Voorwaarde is wel dat voorzieningen als een regionaal ziekenhuis, een rechtbank en een theater voorhanden zijn, stelt hij. “De meeste mensen wonen niet in Nederland, maar in hun regio. Mensen uit Twente werken daar, gaan er naar Heracles of FC Twente of bezoeken het theater in Enschede, Hengelo of Almelo. Daar speelt het grootste deel van hun dagelijks leven zich af. Daar moet de regio op toegerust zijn.”

IJmeerverbinding

Gebieden die nu nog te boek staan als krimpregio krijgen daardoor weer groeipotentie, waardoor grote steden kunnen worden ontlast. Volgens Omtzigt moet het beeld dat men in politiek Den Haag heeft van de regio veranderen. “Regio’s hebben veel bij te dragen, maar worden nu onterecht vaak gezien als iets waar je gas vandaan kunt halen of een kerncentrale neerzet.” Ook investeringen in de Randstad blijven volgens Omtzigt echter nodig. Zo wil het CDA ook dat de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere er komt.

Het CDA liet eerder al weten het opgeheven ministerie van Vrom terug te willen. Behalve voor volkshuisvesting moet er ook een aparte minister komen voor regionale ontwikkeling, die per regio’s deals sluit. Spreiding van overheidsorganisaties maakt daar onderdeel van uit, ook al maakt de afgelaste verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland volgens Omtzigt duidelijk ‘hoe lastig dat soms is’. “Op het moment dat je keuzes moet maken heb je na te denken over de leefbaarheid van je hele land,” stelt hij.

Op het gebied van woningbouw moet het kabinet dwingender afspraken maken waar er op grote schaal gebouwd gaat worden. Tegelijkertijd krijgen woningcorporaties meer financiële armslag door ‘verlaging of afschaffing’ van de verhuurdersheffing.

Huiverig

Omtzigt is huiverig om te zeggen wat alle plannen zullen gaan kosten. “Ik weet niet hoe Nederland ervoor ligt op 17 maart. Als er een derde golf komt, weet ik dat veel van wat wij voorstellen in de volgende kabinetsperiode niet kan. Daarin moet ik eerlijk zijn naar mijn kiezers toe.” Het CDA zal in ieder geval vasthouden aan ‘houdbare overheidsfinanciën’. Om geen schijnzekerheid te bieden zal een volgend regeerakkoord op hoofdlijnen moeten worden gesloten, en niet tot achter de komma. Omtzigt: “Dat zal dit keer nog noodzakelijker zijn dan hiervoor.”

Vrijdagmiddag presenteert het CDA het gehele verkiezingsprogramma.