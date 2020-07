CDA-verkiezing mondt uit in thriller: De Jonge óf Omtzigt wordt lijsttrekker

Vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt gingen maandag met elkaar in het enige lijsttrekkersdebat dat het CDA hield. Beeld ANP

De Jonge haalde in de eerste ronde 48,7 procent van de stemmen. Omtzigt kreeg 39,7 procent van de stemmen achter zich. Zij gaan het nu in een tweede stemronde samen uitmaken. Mona Keijzer, die met 11,6 procent ver achter bleef, valt af.

Volgens partijvoorzitter Rutger Ploum hebben de leden ‘massaal’ gestemd. Uiteindelijk nam 66,2 procent van de 40.000 leden de moeite om een stem uit te brengen.

Hoewel De Jonge voor ligt en in de eerste ronde bijna de vereiste 50 procent binnenhaalde, is de strijd volgens hem ‘nog niet gestreden’. “We gaan nog even door,” zei hij vanaf het CDA-podium. Hij benadrukt dat de verkiezing óók gaat om de koers die de partij de komende jaren gaat varen. Volgens De Jonge moet het CDA vanuit het politieke midden opereren en polarisatie tegengaan. “Voor die koers vraag ik het vertrouwen van de leden.”

Hoekstra

Nummer twee Omtzigt moet flink aan de bak om De Jonge te verslaan. Hij zegt ‘trots’ te zijn op het resultaat in de eerste ronde en zegt nog een paar dagen ‘keihard’ door te gaan. Volgens Omtzigt moet het CDA ervoor zorgen dat er een ‘nieuw sociaal contract’ komt tussen de overheid en de burger. Het Kamerlid zegt als leider binnen een team te willen optrekken. Hij noemt daarbij expliciet de namen van Keijzer en minister van Financiën Wopke Hoekstra als lid van dat team.

CDA-leden konden sinds afgelopen maandag stemmen, maar kregen op woensdag te horen dat de stemming over moest, omdat er een onveiligheid in het stemsysteem was geconstateerd. Volgens de partij waren er geen aanwijzingen dat de stemmen gemanipuleerd zijn. Om het zekere voor het onzekere te nemen werd echter besloten de stemprocedure over te doen.

Binnen het CDA werd lang verwacht dat ook minister van Financiën Wopke Hoekstra een gooi naar het leiderschap zou doen. Hij zag echter af van een kandidatuur omdat hij zich meer bestuurder dan beroepspoliticus voelt.

Het is de tweede keer dat het CDA de leden de lijsttrekker laat kiezen. In 2012 won Sybrand Buma het interne gevecht. Hij versloeg toen zijn medekandidaten, onder wie Keijzer, in de eerste stemronde.