CDA-top krijgt op partijcongres felle kritiek én complimenten

Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij op het CDA-partijcongres in Den Bosch. Beeld ANP

Een deel van de sprekende CDA’ers spreekt ook waardering uit voor het werk van de partijtop. Zo kan een opmerking over het behoud van boeren op luid applaus rekenen uit de zaal. Een deel van de leden klapt ook voor een oproep tot ‘directe excuses van het partijbureau aan de geweldige man Pieter Omtzigt’.

Anderen benadrukken juist dat ‘de partij boven de persoon’ gaat. Dat het CDA zich aan het herbronnen is, kan op steun van leden rekenen.

“Wat gaan we beter doen?,” vraagt een CDA’er. “We zijn veel te veel intern gericht,” roept een actief lid in de microfoon. Een christendemocraat laakt de ‘heel andere accenten’ die het team rond partijleider Wopke Hoekstra heeft gelegd in de verkiezingscampagne, nadat Hugo de Jonge als lijsttrekker was gestopt.

Gerommel in de top

Lokale fracties merken het ‘als de toppers fouten maken’, zegt een CDA’er over het gerommel in de top van de partij. Er is ook kritiek dat fractie en leider Hoekstra ‘haaks’ zouden handelen op hoe het CDA zich volgens het jongste visiedocument zou moeten opstellen.

Een CDA’er die oproept om op basis van de inhoud te gaan praten met de PvdA en GroenLinks over de vorming van een nieuw kabinet, oogst daarmee een bescheiden applaus. De Tweede Kamerfractie van de partij sluit onderhandelingen met het ‘linkse blok’ van PvdA en GroenLinks juist uit.