CDA sleutelt aan noodplan voor vroege verkiezingen: ‘We zijn sneuvelbereid’

Wopke Hoekstra heeft nog geen zetels kunnen winnen voor het CDA. Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

Het wordt een hete politieke zomer. Het CDA zal de komende weken de confrontatie aangaan met coalitiepartners als het moet. En als het kabinet valt, is een leiderswissel een serieuze optie, vinden CDA’ers. Stoere taal die vorige zomer vooral in CDA-afdelingen in uithoeken van het land te horen was, klinkt nu ook in de partijtop. “We zijn sneuvelbereid, het is do or die,” zegt een CDA’er daar.

De weken tot het zomerreces begin juli zijn cruciaal voor besluiten over stikstof en asielmigratie, het voortbestaan van het kabinet staat daardoor op het spel. En anders dan vroeger zal het CDA níét koste wat kost de levensduur van het kabinet-Rutte IV rekken tot de verkiezingen van maart 2025, is de boodschap.

Het was Wopke Hoekstra zelf die in april een kabinetscrisis over stikstof bevroor door de onenigheid door te schuiven. De toverformule luidde toen: het CDA is tegen de stikstofdeadline uit het coalitieakkoord van 2030, maar dat vechten we voor de zomer nog uit. Daar zijn we nu beland.

‘Explosieve situatie’

Wanneer het CDA de andere partijen precies uitnodigt voor overleg is nog onbekend, maar CDA’ers zeggen nog altijd dat de heronderhandeling over stikstof er moet komen. Als de partij daarin – of rond asiel – niet genoeg zijn zin krijgt, moet het kabinet maar zonder de christendemocraten verder: “Een kabinetsbreuk is echt niet een doel op zich, maar het kabinet in leven houden ook niet,” zegt de eerder aangehaalde CDA-bron. Het is een ‘explosieve situatie’. “Dus we moeten klaar zijn voor nieuwe verkiezingen.”

Inhoudelijk deugt het CDA-verhaal, vinden ze van hoog tot laag binnen de partij, nu het ene na het andere visiestuk verscheen over regionaal beleid, het gezin, landbouw en klimaat. ‘Ik ben helemaal niet treurig over onze inhoud, die is goed,’ schrijft Tweede Kamerlid Derk Boswijk in een verenigingsblad van de CDA-jongeren. ‘De grootste uitdaging ligt bij de mensen die de inhoud moeten overbrengen’. Daarom worden op het partijkantoor nu versneld voorbereidingen getroffen voor het samenstellen van een nieuwe kieslijst.

Kamerlid Derk Boswijk wordt intern gezien als onderdeel van de nieuwe lichting die het CDA de weg omhoog moet wijzen. Beeld BART MAAT/ANP

Daarvoor heeft de partijtop heel wat ‘Boswijkjes en Bonteballetjes’ op het oog, doelend op Kamerleden Derk Boswijk en Henri Bontebal. Zij worden intern beschouwd als de nieuwe lichting die het CDA de weg omhoog moet wijzen nu de partij nog slechts een handvol zetels in de peilingen over heeft.

CDA’ers noemen daarnaast ook Kamerlid Inge van Dijk en nieuwkomer Eline Vedder als veelbelovende talenten, evenals CDA-gedeputeerde Mirjam Sterk uit Utrecht en Europarlementariër Jeroen Lenaers.

Fris, nieuw gezicht

Wie wordt de lijsttrekker? Wopke Hoekstra heeft nog geen zetels kunnen winnen voor het CDA, dus worden er vraagtekens gezet bij een herkansing voor de minister van Buitenlandse Zaken. Als hij dat zelf al zou willen.

Direct na de historische nederlaag bij de Statenverkiezingen van maart klonk bij een enkele regiobaron al de reflex dat Hoekstra weg moest. Ook maanden later is het voor verschillende CDA’ers een reëel scenario dat Hoekstra niet opnieuw de lijst zal trekken. Zelfs in de partijtop circuleert het idee voor een plan B: een verkiezingscampagne met een nieuwe CDA-leider, komende zomer moet dit alternatief dan worden voorbereid.

“Je moet klaar zijn voor het geval het kabinet breekt,” zegt een CDA-wethouder. “Ik denk niet dat Wopke het nog een keer moet doen. We staan op vijf zetels in de peilingen. Die basis is te smal.”

Deze bron ziet meer in een kandidaat uit de regio, onbekend bij het grote publiek nog. Een CDA-versie van Caroline van der Plas of een verrassende naam, zoals Sigrid Kaag ooit voor D66 was. Een fris, nieuw gezicht dat niet de loodzware erfenis draagt van jaren regeren en compromissen sluiten. “We moeten met iemand de verkiezingen in van wie mensen bij wijze van spreken niet eens weten dat het een CDA’er is.”

Voorstanders van een leiderswissel geloven dat het tijdperk-Mark Rutte op zijn einde loopt. De geschiedenis leert dat kiezers na het vertrek van een lang zittende premier voor een andere partij gaan, zoals PvdA’er Kok volgde na CDA’er Lubbers.

Toen vervolgens premier Wim Kok in 2001 zijn vertrek aankondigde, besloot ook het CDA te kiezen voor een leiderschapswissel. De in de peilingen impopulaire Jaap de Hoop Scheffer werd vervangen door het vrijwel onbekende Kamerlid Jan Peter Balkenende. Die wist zijn partij bij de volgende verkiezingen de grootste te maken en bleef ruim acht jaar premier.

‘Plan B uitwerken tijdens de zomer’

Volgens een CDA-kabinetslid lopen er in de partij nu genoeg mensen rond die het zouden kunnen: “Derk Boswijk heeft het, maar ook anderen zijn geschikt.” Voor het optuigen van plan B is het ‘deze zomer een goed moment’.

“Het probleem met Hoekstra is dat hij enorme naamsbekendheid heeft, maar hij scoort slecht op betrouwbaarheid. Uiteindelijk moeten mensen dat hokje kleuren achter jouw naam, de vraag is of het hem nog lukt om kiezers daarvan te overtuigen.”

In de partijtop zitten ook CDA’ers die Hoekstra juist zien zitten als volgende lijsttrekker. Omdat hij ervaren is, hard werkt en nog altijd een geloofwaardig alternatief kan zijn als Rutte uit de gratie raakt bij kiezers. Daarbij is het kopiëren van een ‘Caroline-effect’ of ‘Kaagscenario’ een keuze uit armoede: jarenlang proberen een VVD-light te zijn heeft immers ook niet gewerkt voor de christendemocraten.

De vorige keer dat het CDA Hoekstra in de markt zette als verbeterde versie van de VVD-premier liep dat uit op een fiasco. De CDA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 belandde in de boeken als voorbeeld van hoe het niet moet, inclusief coronageblunder, brakke onderbouwing van verkiezingsplannen, slechte debatten en onderling geruzie.

Trauma nog niet verwerkt

Dat trauma is nog niet helemaal verwerkt. Die ‘lelijke jaren’ achtervolgen de partij nog altijd, zeggen bewindspersonen en partijgenoten. Het CDA is een ‘gedeukt merk’, heet het. Het scenario dat het CDA dan met nog maar 5 zetels in de peilingen deze zomer toe is aan de vijfde partijleider binnen 5 jaar, is ook weinig aanlokkelijk.

De partij hoeft misschien nog niet zo snel naar het noodplan te grijpen, de coalitie kan ook nog heel blijven, gelooft een andere CDA-bewindspersoon: “Niemand heeft belang bij verkiezingen, ook in de oppositie is bijna niemand er klaar voor. Ik proef bij alle vier de partijen toch een groot verantwoordelijkheidsbesef, met een oorlog in Europa en spannende economische vooruitzichten. Alle problemen zijn niet opgelost met een kabinetsval en een nog meer versplinterde politiek.”

Voor dit artikel is gesproken met CDA’ers uit het kabinet, het verenigingsbestuur, de Tweede Kamerfractie en gemeentebesturen.