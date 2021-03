CDA-leden verontwaardigd: ‘Partijtop wil van Pieter Omtzigt af’

Pieter Omtzigt. Beeld Sem van der Wal/ ANP

Omtzigt kondigde aan het begin van de verkiezingscampagne aan dat hij het wat rustiger aan moest doen. Zijn speurwerk naar de toeslagenaffaire, zijn werk in de Raad van Europa, waar hij de corruptie op Malta aankaartte, en zijn deelname aan de interne lijsttrekkersverkiezing hadden te veel van hem gevergd. “Alles bij elkaar was het te slopend,” zei hij daarover. Omtzigt maakte er geen geheim van dat hij zich bij de toeslagenaffaire ook tegengewerkt voelde door bewindslieden van zijn eigen partij.

Daags na de verkiezingen kondigde Omtzigt via Twitter aan dat hij voorlopig niet terugkeert in de Kamer: ‘Ik ben helaas nu nog afwezig. Het herstel kost mij langer en ik heb in de afgelopen weken toch net te veel campagne proberen te voeren, soms tegen beter weten in.’

Volgens een bekende van Omtzigt zou er bij hem ook wrevel zijn omdat de partijtop hem amper heeft ingezet in de campagne. De partij verloor vier van de negentien Kamerzetels.

Verontwaardiging

Ook veel leden in het land hebben het gevoel dat de partijtop van Omtzigt af zou willen. Dat De Telegraaf meldde dat Omtzigt ‘last zou hebben van huilbuien’ is volgens veel Omtzigt­aanhangers het bewijs dat anonieme CDA’ers proberen hem neer te zetten als labiel.

Op sociale media ging er een golf van verontwaardiging rond over de vermeende belastering van Omtzigt. Onder anderen oud-Kamerlid Jan Mastwijk meldde gisteren aan Dagblad van het Noorden dat hij overweegt zijn CDA-lidmaatschap op te zeggen. “Als er geen ruimte is voor mensen als Omtzigt, dan vertrek ik.” En Bouwien Rutten, die onlangs al uit onmin stopte als fractievoorzitter van het CDA in de Provinciale Staten van Overijssel, zegde gisteren haar partijlidmaatschap op om de behandeling van Omtzigt, zei ze tegen Tubantia.

Partijleider Wopke Hoekstra probeerde gistermiddag de onrust te sussen en gooide er een mededeling uit waarin hij Omtzigt en zijn gezin veel sterkte toe wenst. “We hopen hem snel terug te zien op het Binnenhof.”

Voorkeursstemmen

Ondertussen meldden bronnen rond de partijtop dat er amper contact is met het populaire Kamerlid. Bij de verkiezingen kreeg hij ruim 300.000 voorkeurstemmen. Volgens Haagse CDA’ers is er geen sprake van dat de partij van hem af zou willen. Maar Omtzigt voelt zich al langer niet serieus genomen door zijn partij.

Hij zit sinds 2003 in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 2012 werd hij aanvankelijk van de kieslijst geweerd, kreeg hij uiteindelijk een onverkiesbare plek, maar vocht hij zich terug.