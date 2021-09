CDA haalt uit naar Rutte: ‘Het kabinet is een duiventil geworden’

Premier Mark Rutte. Beeld ANP

Meerdere partijen in de Kamer zijn kritisch over het opstappen van Cora van Nieuwenhuizen (VVD) als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Van Nieuwenhuizen vertrok vorige week, omdat zij een nieuwe baan heeft als lobbyist bij de branchevereniging van energiebedrijven. In juli pakte D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven ook al haar biezen bij hetzelfde ministerie.

“Het is niet dat we niet begrijpen dat bewindspersonen op een gegeven moment op zoek gaan naar een andere baan, maar ik doe toch een oproep op het morele kompas,” zegt CDA-Kamerlid Inge van Dijk. “Op dit moment is het kabinet een duiventil aan het worden. Bewindspersonen vliegen in en uit en voor ons als Kamerleden is het iedere keer weer een verrassing wie er bij een debat aan tafel verschijnt.”

Van Dijk wil van VVD-premier Rutte weten ‘hoe hij ervoor gaat zorgen dat hij zijn team wat beter bij elkaar houdt.’ ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder spreekt van ‘een onwenselijke keuze’ door Van Nieuwenhuizen. De PVV trekt het felst van leer: “Cora van Mora incasseert nu de Postcodekanjer van 2,5 ton voor 2,5 dag werken,” aldus PVV’er Martin Bosma. “Tsja, waarom zou je je ambtstermijn afmaken als je ook kunt zwemmen in een geldpakhuis?”

Rutte: ‘Niet goed voor het team’

Rutte zegt het voortijdige vertrek van bewindspersonen ‘ook niet graag te zien’. “Het gebeurt hoogst zelden dat een bewindspersoon een andere functie aanvaardt,” voegt de demissionaire premier toe. “Ik vind het ontzettend jammer als iemand weggaat, het is ook niet goed voor het team. Maar het blijft altijd een persoonlijke afweging.”

Partijen in de Kamer willen de regels aanscherpen voor bewindspersonen die lobbyist worden. Volgens de huidige regels mogen ambtenaren van Infrastructuur en Waterstaat de komende twee jaar niet met Van Nieuwenhuizen praten, zo zegt Rutte. Wel kan de hoogste ambtenaar op het ministerie daarvoor ‘een uitzondering’ maken. Of er voor Van Nieuwenhuizen zo’n uitzondering komt, is nog onduidelijk.