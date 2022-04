CBS: Vorig jaar overleden 19.400 mensen aan corona, 5868 in Amsterdam

Wake op de Dam voor coronaslachtoffers. Beeld Joris Van Gennip

Vooral ouderen werden getroffen: bijna 61 procent van de overledenen in Nederland was ouder dan 80 jaar. Ook stierven relatief veel 65- tot 80-jarigen (bijna 6200) aan de gevolgen van corona. Bijna de helft van de coronadoden waren chronisch zieken, kwetsbare ouderen en bewoners van verpleeghuizen. Sterfte door corona vond vooral plaats in januari (4464), november (3097) en december (3353). In die maanden werd ook de meeste oversterfte gerapporteerd.

In de gemeente Amsterdam (5868) vielen vorig jaar de meeste doden door corona, gevolgd door Rotterdam (5436). De voorlopige cijfers van het CBS over doodsoorzaken zijn gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen van artsen.

Tot 2022 bijna 40.000 coronadoden

Sinds maart 2020, het begin van de coronapandemie, tot en met december vorig jaar zijn volgens het statistiekbureau bijna 40.000 mensen aan corona overleden. In 2020 stierven 20.173 aan de gevolgen van corona. Dat komt neer op zo’n 12 procent van alle overledenen.

Uit onderzoek van het CBS eerder deze week bleek dat mensen met een laag inkomen en mensen met een migratieachtergrond meer kans hadden om te overlijden aan Covid-19. Voor mensen in de laagste inkomensgroep was die kans 2,5 keer zo groot als voor mensen in de hoogste inkomensgroep. Mensen met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse migratieachtergrond hadden 1,6 tot 1,8 keer meer kans om aan de ziekte te overlijden dan mensen met een Nederlandse achtergrond.

Uit het onderzoek bleek ook dat tijdens de tweede coronagolf tussen eind 2020 en begin 2021 in de grote steden aanzienlijk meer mensen aan corona stierven dan in de rest van het land; 23 procent van de overledenen in de vier grote steden had als doodsoorzaak Covid-19, tegenover 15 procent elders.