CBS: totaal aantal sterfgevallen nog steeds hoger dan gebruikelijk

Beeld ANP

De onderzoekers hebben nog niet in kaart waaraan die mensen zijn overleden, maar de stijging komt waarschijnlijk vooral door de tweede golf van het coronavirus.

Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder en 650 meer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Al sinds eind september overlijden er meer mensen dan normaal. De onderzoekers hebben hiervoor een vergelijking gemaakt met de sterftestatistieken in de vijf jaren hiervoor.

Indicatie

In dezelfde week zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 327 meldingen binnengekomen van mensen die zijn overleden aan Covid-19. De statistici verwachten dat het werkelijke aantal slachtoffers van het virus hoger ligt en dat het totale sterftecijfer van het CBS een indicatie geeft hoeveel hoger dat is. Niet alle dragers van het virus zijn er namelijk ook op getest. Bovendien geldt er geen plicht om door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen door te geven en zit er soms vertraging in de registratie.

Het sterftecijfer ligt vooral hoger onder ouderen en kwetsbaren. Dat laatste is te zien aan het opvallend hoge sterftecijfer onder mensen die langdurige zorg ontvangen. Ook kwamen vorige week meer mannen dan vrouwen te overlijden. Dat was in voorgaande weken en tijdens de eerste coronagolf ook al zo.