CBS: politie registreerde in 2022 bijna 10.000 seksuele misdrijven

Demonstratie tegen seksueel geweld op het Museumplein. Beeld Joris van Gennip

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe politiedata. Volgens het statistiekbureau is de laatste toename vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal geregistreerde verkrachtings- en aanrandingszaken. In 2022 werden 2955 aanrandingen en 2885 verkrachtingen gemeld, het hoogste aantal ooit. Een jaar eerder ging het om respectievelijk 2265 en 2400.

Deze stijging kan volgens het CBS het gevolg zijn van de toenemende maatschappelijke aandacht voor zedenzaken. Zo kwamen begin vorig jaar de misstanden achter de schermen bij The Voice of Holland aan het licht.

Slachtoffers van seksuele delicten stappen overigens in de meeste gevallen niet naar de politie, blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. In 2021 deed slechts 11,5 procent van de slachtoffers een melding van wat ze hebben meegemaakt. Dat is fors minder dan slachtoffers van andere soorten delicten. Daar maakt 37,5 procent een melding bij de politie.

Ook wachten mensen soms langere tijd. Iets meer dan een vijfde van de verkrachtingen die vorig jaar bij de politie gemeld werden, was gepleegd in eerdere jaren. Van een geregistreerd misdrijf is sprake als de politie het misdrijf heeft vastgelegd. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat er aangifte is gedaan.

Complexer

De politie had begin dit jaar ruim 3400 onderzoeken in behandeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanrandingen, verkrachtingen en misbruikzaken waarbij kinderen slachtoffer zijn geworden. Lidewijde van Lier, zedenexpert bij de politie, zegt dat ze het positief vindt dat steeds meer mensen ‘de politie weten te vinden.’ “Het is fijn dat mensen durven aankloppen. Dat willen we aanmoedigen. Maar we willen ook zo snel mogelijk duidelijkheid geven en mensen verder helpen.”

Hierbij verwijst Van Lier naar een statistiek waar ze zich meer zorgen over maakt: het aantal aangiftes dat langer dan een half jaar in behandeling is, steeg van iets minder dan 800 naar rond de 860. De zedenexpert zegt dat die toename nog ‘beperkt is gebleven’ als die wordt afgezet tegen de forse toename van het aantal aangiften. “Maar we hadden liever gezien dat de hoeveelheid was afgenomen.”

Een aantal oorzaken: capaciteitstekorten, hoewel de politie wel ‘op schema’ ligt met het werven en opleiden, meer aangiften én de complexere onderzoeken. “Er zijn steeds meer zaken waarbij we diepgravend, digitaal onderzoek moeten doen,” legt Van Lier uit. Zo is, in vergelijking met toen zij ‘begin deze eeuw’ bij de politie begon, in veel meer zaken digitaal bewijs. En het is arbeidsintensief om dit allemaal te verzamelen. “Daarnaast kan het tegenwoordig zo zijn dat je onderzoek doet naar één aangifte, maar dan stuit op een enorme zaak met allerlei slachtoffers.”

Angst

Volgens het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zijn de bijna 10.000 gevallen slechts het ‘topje van de ijsberg’. “De omvang en impact is veel groter dan het getal,” zegt directeur-bestuurder Iva Bicanic. “De meeste mensen komen er helemaal niet mee naar buiten, laat staan dat ze naar de politie gaan. Ze zijn bang voor de reactie van anderen, dat die er iets van vinden en nare of beschuldigende opmerkingen gaan maken. Of dat ze te horen krijgen dat ze aangifte moeten doen.” Ook mogelijk onbegrip of ongeloof vanuit de omgeving speelt mee. “Door hun mond te houden, voorkomen ze dat.”

Bicanic noemt het een goede ontwikkeling dat het thema de laatste tijd meer aandacht heeft gekregen in de media. Het heeft ertoe geleid dat ook meer bedrijven en scholen aankloppen voor advies. “Tegelijkertijd maken we ons zorgen dat bepaalde groepen onderbelicht blijven. Mensen die thuis misbruikt worden, vormen nog altijd de grootste groep,” zegt Bicanic. “Als samenleving moeten we ons realiseren dat deze misstanden overal om ons heen gebeuren, soms dichterbij dan we denken. Als we stoppen met wegkijken, zullen slachtoffers zich uiteindelijk sneller uitspreken.”

