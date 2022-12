CBS: Meer jonge woningzoekenden in de knel, starters veelal kansloos

Voor starters op de woningmarkt is het bijna onmogelijk om een geschikt huis te vinden. Beeld ANP / Robin Utrecht

Uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aandeel jongeren tussen de 18 en 30 jaar dat geen geschikte woning kon vinden de laatste zes jaar verdubbelde. In 2015 zat 5 procent in deze benarde positie. In 2021 was dat 11 procent.

In 2021 gaf een op de vijf van de jongeren aan in de komende twee jaar beslist te willen verhuizen. Dat is lager dan in 2015, toen ruim een kwart zeker wilde verhuizen.

Starters kansloos

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat de laatste jaren steeds duidelijker werd: voor starters op de woningmarkt is het bijna onmogelijk om een geschikt huis te vinden. Voor een sociale huurwoning hebben starters in veel gevallen niet voldoende wachttijd, de vrije huursector is voor velen te duur en een koopwoning is door de stijgende prijzen op eigen kracht vrijwel onbereikbaar geworden.

Meer jongeren woonden volgens de cijfers nog thuis: de afgelopen jaren steeg dat aandeel van 44 procent in 2012 naar 53 procent in 2021. De groep jongeren die een woning huurde van een private verhuurder groeide, van 10 naar 15 procent. Jongeren eindigden tussen 2015 en 2021 minder vaak in een corporatiewoning of in een koophuis.

Blijven zitten

Vooral thuiswonende jongeren, en jongeren die een sociale huurwoning huurden, wilden in 2021 minder vaak verhuizen dan in 2015. Het aandeel dat aangaf wel te willen verhuizen, maar geen andere woning kan vinden, nam sinds 2015 het sterkst toe onder jongeren die huurden via een particuliere verhuurder.

De wens om een huis te kopen werd populairder. Van Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar met een verhuiswens wilde 54 procent naar een koopwoning verhuizen, en 46 procent naar een huurwoning. In 2012 was dit nog respectievelijk 40 en 60 procent.

De koopwens verschilde per leeftijdsgroep: volgens de CBS-cijfers wil 42 procent van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar het liefst kopen, bij Nederlanders van 25 tot 30 jaar was dat 70 procent.