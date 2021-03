CBS: geestelijke gezondheid alleenstaanden slechter door corona

Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Het aantal mensen dat psychisch ongezond is, bleef stabiel op 12 procent van de mensen van 12 jaar en ouder. “Dat getal is eigenlijk al sinds 2010 hetzelfde,” zegt Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS.

Traag beseft dat de cijfers misschien verrassen, omdat het beeld bestaat dat meer mensen het moeilijk hebben. “Afgelopen jaar hebben we veel toegepaste onderzoekjes gezien waarin de nadruk werd gelegd op de gevolgen van corona. En mensen zien in hun omgeving dat anderen moeite hebben met de maatregelen en denken dan dat het overal zo zal zijn.”

Dat geeft een vertekend beeld. “Al die onderzoeken kun je niet vergelijken met eerdere jaren. Wij meten de psychische gezondheid jaarlijks.” Daardoor kunnen de cijfers beter vergeleken worden en zien trends te zien.

Verlangen naar normaal

De psychische gezondheid is overigens niet voor iedereen gelijk gebleven. “Bij alleenstaanden tot 40 jaar en bij eenoudergezinnen is wel een toename van psychisch ongezonde mensen. Voor alleenstaande jongeren was het lastig, scholen waren dicht en de horeca ook. En eenoudergezinnen hadden het ook zwaar omdat kinderen veel meer thuis waren,” aldus Traag.

Sowieso is de psychische gezondheid bij mensen tussen de 18 en de 40 jaar het slechtst. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar en gepensioneerden zijn het minst vaak psychisch ongezond.

Het is nog te vroeg om te zeggen of de psychische gezondheid achteruit gaat nu de strenge maatregelen langer duren. Traag is daar voorzichtig in. “De mensen hebben wel last van de coronamaatregelen. Ze zijn het beu en verlangen naar het normale leven. Maar dat betekent niet dat je dan direct depressief wordt.”