CBS bevestigt: inflatie was in februari 8 procent

Beeld ANP

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers.

De inflatie laat in februari daarmee voor het eerst een stijging zien na drie maanden van dalingen op rij. De duurdere prijzen van kleding en voedingsmiddelen zorgden voor die stijging. Kleding was in februari 11,8 procent duurder dan vorig jaar. In januari was de prijsstijging op jaarbasis 9,4 procent.

Voedingsmiddelen waren in februari 18,4 procent duurder dan een jaar eerder, in januari was dat 17,6 procent. Dit komt met name door de duurdere verse groenten. Daarnaast hadden ook de hogere prijzen van restaurant- en cafébezoek, afhaalmaaltijden en energie een verhogend effect op de inflatie.

De dalende prijs van motorbrandstoffen had daarentegen een drukkend effect op de inflatie. Benzine en diesel waren in februari 9,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. In januari waren de prijzen 5,6 procent lager.

Het CBS publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is exclusief de prijsontwikkeling van energie (zoals gas, elektriciteit en stadsverwarming, en brandstof). Exclusief de prijzen van energie en brandstof kwam de inflatie vorige maand uit op 8,1 procent. In januari was dat 7,7 procent.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: