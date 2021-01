CBS: Amsterdamse bevolking groeide nauwelijks vanwege corona

Beeld ANP

De bevolkingsgroei in de hoofdstad is in 2020 bijna volledig opgedroogd, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Amsterdam telde op 1 december van vorig jaar slechts 532 inwoners meer dan op de eerste dag van het jaar, een stijging van 0,1 procent. In 2019 kwamen er zo’n 11.000 inwoners bij.

Weesp is volgens de huidige cijfers de gemeente met de sterkste groei: 3,7 procent. Dat komt in absolute aantallen neer op een stijging van 721 inwoners.

De Nederlandse bevolking groeide vorig jaar in totaal met zo’n 63.000 inwoners, half zoveel als in 2019. De statistici hadden van tevoren verwacht dat het inwonertal boven de 17,5 miljoen zou komen, maar dat is niet gebeurd. Het aantal inwoners bleef net onder deze grens steken.

Met name de eerste golf van het coronavirus had een groot effect op de bevolkingsgroei, zeggen de onderzoekers. Het aantal sterfgevallen oversteeg het aantal geboortes. Bovendien droogde de migratiestroom richting Nederland vrijwel op. De onderzoekers zagen ook dat minder mensen naar het buitenland verhuisden. Toen de coronamaatregelen werden versoepeld, kwam de migratie ook weer op gang. Tijdens de tweede golf die volgde in het najaar nam de migratie minder af.

Vooral door migratie

Het komt vooral door migratie dat de bevolking vorig jaar toch nog is gegroeid. Over het hele jaar kwamen er 59.000 meer mensen naar Nederland dan er naar het buitenland verhuisden. Daarnaast werden er 4000 kinderen meer geboren dan er mensen overleden.

In de tien grootste gemeenten van het land was het goed te merken dat de bevolkingsgroei vorig jaar afnam. “Doordat het aantal immigranten sinds de wereldwijde coronamaatregelen sterk afnam, zakte de bevolkingsgroei vooral in deze steden in,” leggen de onderzoekers uit. “Er kwamen niet alleen minder arbeidsmigranten maar ook minder internationale studenten.”