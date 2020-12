Catshuisoverleg: sluiting winkels en bioscopen lijkt aanstaande

Sinds 10.00 uur is het kabinet bij elkaar in het Catshuis voor extra overleg over het stijgende aantal coronabesmettingen. Het staat vast dat premier Rutte de komende week strengere maatregelen aankondigt. De sluiting van niet-essentiële winkels, musea en bioscopen ligt op tafel.