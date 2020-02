Cash, auto’s, juwelen: weduwe en vrienden Wessels voor de rechter

Jair Wessels

In een grote strafzaak zal de komende jaren een forse groep verdachten terechtstaan voor onderwereldmoorden, waaronder de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels, op 7 juli 2017 op een parkeerplaats bij het station van Breukelen. Zij zouden hebben gemoord in opdracht van de beruchte Ridouan Taghi.

Deze week dient in de Amsterdamse rechtbank al een heel ander type strafzaak waarin de liquidatie van Wessels een hoofdrol speelt.

In het proces Mont du Chat, genoemd naar een onder wielerliefhebbers roemruchte Alpenreus, staan de weduwe en enkele vrienden van Wessels centraal die voor tonnen aan misdaadopbrengsten zouden hebben witgewassen. De gedachte: misdaad mag ook voor nabestaanden niet lonen.

Tegen Wessels liep al driekwart jaar een witwasonderzoek toen hij werd doodgeschoten; daarop borduurden de aanklagers nog tweeënhalf jaar voort.

Na de liquidatie deed de recherche huiszoeking in het luxeappartement in de Rivierenbuurt waar Wessels weduwe Jenilee van den H. (33) met hun twee kinderen van 11 en 4 woonde. Het was gehuurd met volgens justitie vervalste papieren.

Verstopte contanten

In een subwoofer, een buitenmodel geluidsbox, zat 150.000 euro verstopt. Her en der in het appartement lag nog ruim 5000 euro aan contanten. Voor de deur stond een Volkswagen Tiguan, bij Van den H.’s ouders in Amsterdam-Zuidoost een motorscooter.

Vriendin Chairelee R. (30) had Wessels witte Mercedes AMG limousine vanuit feesteiland Ibiza naar Marbella gereden. Mede op basis van onderschepte tekstberichten gaat justitie ervan uit dat het de bedoeling was die voor 122.000 euro in Duitsland gekochte bolide uit handen van de opsporingsdiensten te houden.

Behalve de weduwe worden vrienden Shamir de R. (33) en Gregory N. (32) vervolgd voor het witwassen van vijf merkhorloges, waaronder drie Rolexen en een Audemars Piguet van tienduizenden euro’s. De R. zou ook twee auto’s (goeddeels) contant hebben afgerekend – een Kia Sportage en een Audi A6. Hij stortte meer dan een ton aan contanten op zijn rekening en had in een Gucci-heuptasje een geladen pistool.

Te pijnlijk

Chairelee R. wordt vanwege ziekte later berecht en profvoetballer Gregory N. speelt in India nog in de competitie, dus weduwe ‘Jenny’ van den H. en Shamir de R. zaten maandag als enigen in de verdachtenbanken.

Zij hadden weinig toe te voegen aan wat ze de politie eerder hadden verteld. De weduwe vindt het te pijnlijk om veel over haar vermoorde partner en diens bezittingen te praten. Ze wilde niet ingaan op de via versleutelde smartphones gevoerde ‘gesprekjes’ met Wessels over horloges, te boeken vliegtickets, een waterscooter, de hoeveelheid geld die hij nog thuis had liggen et cetera.

Shamir de R. erkent dat hij in een in een broodjeszaak in Amsterdam-West afgeluisterd gesprek en telefoontjes met ‘Jenny’ had gesproken over het veiligstellen van Wessels dure spullen (‘die waggie staat al in Marbella’), maar daarmee had hij verder geen bemoeienis. “Het klopt dat ik met haar sprak over de Mercedes en de horloges, maar het is bij een gesprek gebleven. Ik ben nooit in het bezit geweest van die spullen.”

Nigeriaans fortuin

Bij zijn aanhouding had De R. een Rolex om, maar daarover wilde hij niets zeggen. Hij bleef bij zijn eerdere schriftelijke verklaring dat de contante stortingen en betalingen goeddeels zijn terug te voeren op giften van zijn biologische vader. Die maakte in Nigeria fortuin in de olie, diamanten en rijst. Ook zou in Suriname een perceel met een huis erop zijn verkocht.

Justitie verwacht dinsdag in een requisitoir van drie tot vier uur de strafeisen te zullen onderbouwen.

In de woning van zijn moeder vonden rechercheurs tien dagen na Wessels’ uitvaart overigens 125.000 euro aan contanten in een dvd-speler, maar zij heeft al een werkstraf van 120 uur verricht.