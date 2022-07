Caroline van der Plas voorlopig niet in de media na bedreigingen

Beeld ANP

Dat bevestigt de politica na berichtgeving van RTL Boulevard.

“Ik voel me niet veilig op dit moment,” aldus Van der Plas. De politica zegt meerdere berichten per week te ontvangen en heeft naar eigen zeggen al haar publieke optredens en werkbezoeken voor deze week en het weekend afgezegd.

“De antiboerlobby of de anti-BBB-lobby draait op volle toeren. De haatberichten nemen in hevige mate toe en ook doodsbedreigingen komen nu binnen,” zegt de politica. “Kennelijk wordt BBB te groot in de peilingen en vinden mensen dan dat ze haat over je heen mogen storten.”

Volgens Henk Vermeer, partijlid van de BBB, zijn de bedreigingen 'ernstig’ en is onbekend uit welke hoek ze komen. Van der Plas deelde woensdagavond nog screenshots van twee tweets die aan haar waren gericht. Daarin werd ze ‘gewaarschuwd’ dat er ‘iets ging gebeuren’.

Van der Plas zegt in contact te staan met de beveiliging van de Tweede Kamer. “Die zitten er bovenop.” Politie en justitie doen desgevraagd geen uitspraken over de bedreigingen omdat ze niet ingaan op individuele gevallen.

De BBB-leider krijgt via sociale media steunbetuigingen van andere Kamerleden. Geert Wilders, de meest bedreigde politicus van het land, noemt het op Twitter ‘ellendig nieuws’. ‘Hou je taai, je bent een kanjer’.

Ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie veroordeelt de dreigementen. ‘Stop daarmee en geef de vrije en veilige democratie ruim baan.’ VVD-Kamerlid Thom van Campen wenst haar sterkte, en deelt daarbij meteen een bedreiging die hij zelf via Twitter ontving. ‘Ik herken het helaas.’

Naast Van der Plas zullen ook andere partijleden van de BoerBurgerBeweging om veiligheidsredenen voorlopig niet voor de camera verschijnen. Er wordt onderzoek gedaan naar de bedreigingen.

Wat een ellendig nieuws.

Heel veel sterkte met die walgelijke bedreigingen beste Caroline! Hou je taai, je bent een kanjer. https://t.co/ZxZWjrulXW — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 28 juli 2022

