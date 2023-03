Caroline van der Plas na monsterzege: ‘Ik denk dat het kabinet het einde van het jaar niet haalt’

Caroline van der Plas: ‘Ik ben niet degene die zegt, ik wil premier worden. Daar zijn heel goede mensen voor.’ Beeld Kiki Groot/Lumen

Het is al 3 uur ’s nachts als Caroline van der Plas thuiskomt van een historische verkiezingsavond. In de keuken praat ze nog even na met thuiswonende zoon Kyle (23). Zij nipt aan wat ze noemt ‘nog één wijntje’. “Ik kan nooit meteen slapen,” zegt ze een dag later. “Ik moet altijd even afkoelen. Alles processen in je hoofd.”

Tegen Kyle zegt ze: “Zo, nou staan we hier gewoon met z’n tweetjes in ons keukentje, na zo’n avond.” Ze kijken elkaar vragend aan: Wat is er gebeurd? Wat is dit? “In sommige dorpen hier in Overijssel heeft wel 50 tot 60 procent van de mensen op de BBB gestemd. In Tubbergen hebben we de absolute meerderheid.”

In haar huiskamer staan haar zoons op een groot fotoschilderij. Ook is er een altaartje voor haar man Jan Gruben, die in 2019 in korte tijd aan alvleesklierkanker stierf. Erop staat een grote zilveren schaal met daarop een foto en twee gedroogde rozen, nog uit zijn rouwkrans. Op de schouw staan twee foto’s, één van haar overleden broer Andrew en één van haar vader Wil, wijlen sportjournalist van het Deventer Dagblad. “Waar ik ook zit in de kamer, ik zie altijd Jan, mijn vader en Andrew. Echt jammer dat die dit niet mee kunnen maken, die hadden dit fantastisch gevonden.”

’s Ochtends keek u voor het stemmen nog even naar een foto van Jan, omdat hij er niet bij kon zijn. Hoe was dat om zoiets groots mee te maken zonder hem?

“Dat is wel emotioneel natuurlijk. Mijn moeder en mijn broer Ian hadden hetzelfde gevoel. Jan heeft dit niet mee kunnen maken, terwijl ik dit zo graag met hem had beleefd. Ik had Jan in de armen willen vliegen. Dat gevoel, dat is ook waarom ik mijn familie zo graag bij me wilde hebben.”

Op de verkiezingsavond riep u een aantal keer: mijn zoons, mijn moeder, mijn broer, waar zijn ze?

“Ja, anders sta ik daar alleen hè. Als Jan er nog was geweest, had ik daar met mijn man gestaan. Ik wil het delen. Ik vind het belangrijk om mijn familie erbij te hebben, omdat die ook alles hebben meegemaakt. Het hele ziekteproces van Jan, het overlijden van Jan, de opkomst van BBB, dat ik in Den Haag zit, en nu dit.”

Hoe staat de BBB er over pak ’m beet een jaar voor?

“Oh gut, dat vind ik echt heel moeilijk om te zeggen. Wij zullen de BBB blijven die we altijd zijn geweest. We gaan niet anders doen. Maar waar staan we? Ik denk dat er volgend jaar Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest.”

Want het kabinet valt vroegtijdig?

“Ja, ik denk dat ze het eind van het jaar sowieso niet halen. Misschien de zomer nog niet eens. En dan zitten we ook in Europa hè, daar zijn we ook mee bezig. Dus het wordt flink aanpoten voor ons.”

Is het mogelijk dat u de nieuwe premier wordt?

“Dat kan, maar ik heb altijd gezegd: ik ben niet degene die zegt, ik wil premier worden. Daar zijn heel goede mensen voor. Ik vind de rol die ik nu heb in de Tweede Kamer en in de coalitie fijn. Gewoon altijd scherp blijven. Dat mis ik bij de coalitie. CDA, VVD, D66 en de ChristenUnie moeten het kabinet controleren, maar die komen overal mee weg.”

Ziet u op tegen de volgende fase als partijleider?

“Nee, als ik kijk met wie we zijn, hoe hecht iedereen in de provincies is, dan vrees ik dat niet. Natuurlijk, nu hebben we onze algemene ledenvergadering nog in een relatief kleine zaal. Straks moet je misschien wel een theater gaan afhuren voor een congres. Dus dat wordt allemaal anders, maar wij worden zelf niet anders.”

Hoe bijzonder is deze uitslag?

“Dat zoveel mensen hoop en vertrouwen hebben in zo’n kleine partij... We hadden tot gisteren eigenlijk nog niks. Ja, één zetel in de Tweede Kamer. En als ik het op mezelf betrek: mensen zeggen, jij geeft ons weer hoop. Dat vind ik ook wel eng. En dan bedoel ik niet dat ik denk dat me dat niet gaat lukken. Ik hoop alleen niet dat mensen denken dat het morgen veranderd is. Mensen moeten weten dat wij er gewoon keihard voor zullen strijden dat de burger weer op één komt te staan.”

BBB moet straks gaan onderhandelen...

“Ik denk dat het wel goed komt. Ik ben benieuwd welke partijen open staan voor samenwerking met ons. Het wordt aan ons gevraagd maar het is de vraag wat andere partijen vinden en willen. Er zijn natuurlijk obvious partijen waar je niet gauw mee tot een vergelijk komt, maar dat wil niet zeggen dat je niet met ze moet praten. Dus dat gaan we ook gewoon doen. We gaan gewoon aan de bak.”