Caroline van der Plas is nu de ongekroonde koningin van de Tweede Kamer

Caroline van der Plas (BBB) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Beeld ANP

“Sorry mensen, dat ik te laat ben,” zegt een glimmende Caroline van der Plas woensdagochtend bij de deur van PvdA-leider Attje Kuiken. Bij de PvdA overlegt vrijwel de voltallige oppositie over hoe ze het kabinet gaat aanpakken tijdens het debat over de Statenverkiezingen. Voor Van der Plas (één zetel) is er een plek aan tafel, PvdD-leider Esther Ouwehand (zes zetels) komt wat later en zit op rij twee.

Het is het feest van Caroline van der Plas woensdag. Een paar jaar geleden werd ze nog wel weggelachen als leider van ‘triple B’, nu is ze de ongekroonde koningin van de Tweede Kamer. De ene na de andere fractieleider feliciteert haar opzichtig, andere winnaars krijgen minder lof.

Als zesde spreker, gehuld in felgroen vest, loopt Van der Plas naar het spreekgestoelte in de plenaire zaal. Ze citeert een oude tekst over de ‘permanente staat van agressieve ontevredenheid’ van Van Kooten en De Bie. Zo zijn de burgers van Nederland er nu aan toe: “Asielzoekers die op het gras slapen, wachtlijsten in de zorg. Groningers die niet geholpen worden (...) Los het op, of stap op,” besluit ze haar aanklacht. Niemand onderbreekt of bevraagt Van der Plas. Dit is haar debat. Ze loopt terug, gaat zitten en pakt een pepermuntje.



Tijd van weglachen is voorbij

Camera’s volgen elke stap. Door de BBB-meteoriet zijn andere planeten van baan verschoven in het Haagse sterrenstelsel. Die ene Kamerzetel van BBB telt gevoelsmatig voor zeker dertig. Rutte en Hoekstra kwamen al op audiëntie bij BBB, vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans komt ook nog praten. BBB-moties worden veel vaker gesteund dan voor de verkiezingen, claimt Caroline zelf, en Kamerleden willen graag haar handtekening onder hun eigen plannen.

“Ze moeten rekening met me houden,” zegt de BBB-leider dinsdag. “Ik word meer gebeld. Fractievoorzitters komen naar me toe omdat ze iets willen overleggen: hoe gaan we dit debat aanpakken?” Ze leidt die middag haar zoon rond in de Kamer, journalisten en parlementariërs melden zich voortdurend bij het BBB-kantoor. Iedereen wil wat van Caroline.

De tijd van weglachen of negeren is definitief voorbij. “Zo werd ik bejegend: die mevrouw met dat boerenpartijtje”, zegt Van der Plas. “Nu kunnen ze niet meer om me heen, we zijn de grootste.” En soms lijkt het al alsof ze het land regeert, in het debat noemt CDA’er Heerma haar per ongeluk ‘mevrouw Van der Wal’, de minister.

Eenmanszaak

De politieke koppositie schept verplichtingen. Eerst werd er vooral gekeken naar haar standpunten over landbouw en stikstof. Nu kijken partijen verder: wat vindt BBB van de steun aan Oekraïne? Hoeveel procent begrotingstekort is acceptabel? Wat vindt BBB van de toeslagen? En dient ze nou zelf een noodwet in om de stikstofimpasse te doorbreken? Van der Plas is nog niet echt getest, stelt een Tweede Kamerlid van een coalitiefractie.

Van der Plas noemt dat onzin, haar partij is breed actief doet mee aan ‘zoveel debatten’. “En ik ben ook maar in m’n eentje, hè. We laten ons goed adviseren, ik heb een heel goede medewerker met verstand van geopolitiek en buitenland.” Bij debatten staat vaak de iPad met mails opengeklapt voor haar neus. BBB mag dan een aura hebben van de grootste: Van der Plas runt BBB met de personeelscapaciteit van een eenmanszaak.

Verdachte metamorfose

Concurrenten speuren ook daarom argwanend naar mogelijke groeistuipen. En houdt Van der Plas het hoofd koel? Of gaat ze naast haar schoenen lopen? Het CDA bemerkt op gebied van landbouw al een verdachte metamorfose. Er klinken veel minder radicale teksten uit de mond van Van der Plas. In het stikstofdebat vorig jaar zei de BBB-leider nog dat het kabinet de boer wil ‘wegvagen’ en uit is op de grond van de boer om ‘op te bouwen’. Nu stelt BBB zich plots constructief, bestuurlijk en welwillend op, mopperen CDA’ers. Dat was nou net hun rol.

De serieuze start van de provinciale formaties onder regie van BBB verrast menigeen juist positief. En ook voor nieuwe landelijke verkiezingen is ze klaar. Namen voor BBB-bewindspersonen staan al op papier, een kandidaat-premier heeft Van der Plas op haar lijstje staan. “Maar daar zeg ik verder niks over.”