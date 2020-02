Carnavalsoptochten afgelast vanwege harde wind

Beeld ANP

Onder meer die van zondag in Weert en Sittard en die van zaterdag in Kwadendamme en Lewedorp in de gemeente Borsele zijn afgelast. Al eerder werd bekend dat de optocht van zaterdag in Eindhoven is afgelast. In de loop van zaterdag werd duidelijk dat die van Stompetoren, Broek op Langedijk, Noordwijkerhout en Culemborg zijn afgeblazen en die in Son en Breugel en Leidschendam-Voorburg zijn verplaatst. Die van Sittard zal op zondag 8 maart alsnog worden gehouden.

Organiserende verenigingen en gemeenten stellen dat de veiligheid van deelnemers en bezoekers niet kan worden gegarandeerd vanwege de harde wind. Carnavalsverenigingen noemen het besluit om de tocht af te gelasten emotioneel maar noodzakelijk gezien het risico. Overigens gaan in de meeste plaatsen andere carnavalsfestiviteiten wel door.

De harde wind wordt mogelijk voor meer carnavalsoptochten spelbreker. In meerdere steden wordt gekeken of er maatregelen moeten worden genomen in verband met de weersverwachting. Met name zondag worden harde windstoten verwacht. Weeronline verwacht in Tilburg, Heerlen en Maastricht, waar die dag carnavalsoptochten worden gehouden, windkracht 5 tot 7 met windstoten van 60 tot 90 kilometer per uur.

Beeld ANP