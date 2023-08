Carlos Borges (Manchester City) wordt nieuwe vleugelaanvaller Ajax

Carlos Borges kwam uit voor verschillende nationale jeugdelftallen van Portugal. Beeld ANP

Bij Ajax ligt een contract voor vier of vijf jaar klaar voor de Portugese buitenspeler. De verwachting is dat hij morgen zijn handtekening eronder zet.

Eerder vanavond bracht de doorgaans goed ingevoerde voetbaljournalist Fabrizio Romano het nieuws van de op handen zijnde transfer de wereld in. Met zijn fameuze catchphrase ‘here we go’ lichtte hij voetballiefhebbers in over de komst van het Portugese talent.

EXCLUSIVE: Ajax are set to hijack West Ham deal to sign Manchester City top talent Carlos Borges, here we go! 🚨⚪️🔴 #Ajax



Verbal agreement in place, player will be in Amsterdam for medical tests soon as sources close to Ajax confirm.



West Ham, close but Ajax hijacked the deal. pic.twitter.com/WQdSd0IJlo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 1 augustus 2023

Ook West Ham United uit Londen was geïnteresseerd, maar de winnaar van de Conference League afgelopen seizoen vist achter het net. Volgens Romano moet Borges nog wel een medische keuring ondergaan in Amsterdam.

Borges speelde in de jeugdopleiding van Sporting Lissabon en verhuisde op tienjarige leeftijd naar Engeland. Daar doorliep hij de jeugdopleiding van Manchester City, waarbij een doorbraak in het eerste van de topploeg uitbleef. In de Premier League voor beloften speelde Borges 35 wedstrijden, waarin hij 34 keer betrokken was bij een doelpunt: hij scoorde 22 keer en leverde 12 assists af.

Broodnodige versterking

Borges is niet de eerste versterking van Ajax deze transferperiode. Eerder kwam Branco van der Boom over van het Franse Toulouse en Benjamin Tahirović van AS Roma. Daarvoor moest Ajax afscheid nemen van Jurriën Timber, die de oversteek maakte naar Arsenal, en aanvoerder Dusan Tadic, die zijn carrière bij het Turkse Fenerbahçe voortzet.

Na een tegenvallende voorbereiding, die afgelopen weekend werd afgesloten met een 3-1 nederlaag tegen FC Augsburg, zwol de roep om versterking in Amsterdam aan. Is Ajax wel klaar om mee te strijden om de landstitel, als het met deze cijfers verliest van de nummer vijftien van de Bundesliga van afgelopen seizoen? Aanvaller Steven Berghuis zegt dat ingrepen noodzakelijk zijn om de selectie naar een hoger niveau te tillen. “Er zitten straks 50.000 mensen in de Arena. Die hebben hoge verwachtingen, en dat moet ook. Dat hoort bij Ajax. Maar ik vraag me af of dat realistisch is.”

