Caribische landen nemen geen genoegen met punt achter ‘herstelbetalingen’ slavernij: ‘Voor heling moet je iets doen, dat kost geld’

Op 19 december sprak Rutte de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden uit. Beeld ANP / Robin van Lonkhuijsen

Rutte had de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden op 19 december amper uitgesproken of hij herhaalde in een toelichting dat van herstelbetalingen geen sprake zal zijn. Nederland staat daarin lijnrecht tegenover Suriname en de Nederlandse Antillen, die financiële compensatie eisen.

Al decennialang dringen Caribische landen aan op herstelbetalingen door de landen die het meest hebben geprofiteerd van de slavenhandel. Dat verzoek is niet meer dan logisch, zegt Alex van Stipriaan, emeritus hoogleraar Caribische geschiedenis. “Rutte gebruikte in zijn toespraak het woord ‘herstel’. Voor heling moet je iets doen. Dat kost geld. Dat zal niet als donderslag bij heldere hemel komen.”

Al jaren ligt bij Rutte in de la een tienpuntenplan van Caricom, een samenwerkingsverband van Caribische landen waaronder Suriname, voor ‘reparatory justice’ (herstelrecht). Het plan uit 2013, dat ook gestuurd is naar onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal, behelst investeringen van deze landen in hun voormalige koloniën, in onder meer gezondheidszorg, analfabetisme, inheemse bevolking, culturele instituten en kwijtschelding van schulden.

Misdaad tegen de menselijkheid

Caricom, dat de Nederlandse excuses prijst, wil met het kabinet praten over een meerjarig ontwikkelingsprogramma. “Met deze formele verontschuldiging en de erkenning dat de trans-Atlantische slavenhandel in geketende Afrikaanse lichamen een misdaad tegen de menselijkheid is, moet een dergelijke misdaad worden hersteld met specifieke middelen,” zegt Hilary Beckles, voorzitter van de reparatiecommissie.

Tot nu toe vangt Caricom overal bot. Wel trokken enkele landen het boetekleed aan voor misdaden uit het koloniale verleden. Groot-Brittannië betuigde spijt voor de marteling van Kenianen tijdens de Mau Mau-opstand in de jaren vijftig en betaalde 16 miljoen euro. Duitsland investeert ruim een miljard euro in hulpprojecten in Namibië als compensatie voor de genocide daar begin vorige eeuw. “Maar geen enkel land heeft tot nu toe een substantieel bedrag opzij gezet voor compensatie van het slavernijverleden,” zegt Van Stipriaan. “Het gaat om forse bedragen en het ligt politiek gevoelig.”

Verkeerde keelgat

Waar in Nederland de oprichting van een bewustwordingsfonds (200 miljoen euro) en slavernijmuseum (27 miljoen euro) de gemoederen al bezighoudt, schiet de term ‘herstelbetalingen’ velen in het verkeerde keelgat. Om hoeveel geld gaat het en aan wie moet het betaald worden?

Armand Zunder, voorzitter van Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS), maakt een berekening op basis van de lonen die nooit zijn uitbetaald aan de tot slaaf gemaakten. “De waarde nú van wat de mensen tóen hadden moeten verdienen, dan praat je al over meer dan 20 miljard euro,” zei hij onlangs op een persconferentie. “Laten we dat in ons achterhoofd houden en praten over een programma voor herstel dat tenminste 25 jaar moet duren.”

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis becijferde dat destijds ruim 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland gebaseerd was op slavernij. De winst zat vooral in de handel van door slaven geproduceerde goederen, zoals suiker, koffie en tabak.

Schadevergoeding slavenhouders

Ironisch genoeg kregen Nederlandse slavenhouders na de wettelijke afschaffing op 1 juli 1863 een schadevergoeding van de staat, variërend van 200 gulden per vrijgemaakte slaaf op de Antillen tot 300 gulden in Suriname. Alleen al op Curaçao en in Suriname ging het om respectievelijk 11.000 en 34.000 vrijgemaakten.

Ook ironisch is de situatie van Haïti. Het land dat met een grote opstand in 1791 als eerste in verzet kwam tegen de slavernij betaalde daar een hoge prijs voor. Frankrijk dwong Haïti tot een betaling van 90 miljoen gouden francs – omgerekend 18 miljard euro nu – in ruil voor erkenning van de onafhankelijkheid. Haïti deed 122 jaar over de afbetaling en is nu een van de armste landen ter wereld, terwijl de banken er grof geld aan verdienden.

Caricom heeft het Londense advocatenkantoor Leigh Day ingehuurd voor claims. Jamaica eist naast 7 miljard euro van Groot-Brittannië ook geld van het Britse parlementslid Richard Drax (Conservatieve Partij). Diens voorouders runden daar plantages en kregen bij de afschaffing in 1833 een bedrag dat nu ruim 3 miljoen euro waard is.

Bruidsschat Suriname

Critici in Nederland wijzen op de bruidsschat van 3,5 miljard gulden die Suriname van Nederland kreeg bij de onafhankelijkheid in 1975. Ten onrechte, zegt Van Stipriaan. Dat was ontwikkelingsgeld, geen compensatie voor het slavernijverleden. “Er is daarbij nooit gerefereerd aan het koloniale verleden.”

Volgens Van Stipriaan gaat het om ingewikkelde berekeningen. “Belangrijker is dat Nederland laat zien dat het iets substantieels wil doen. Betaal zo’n bedrag niet in één keer, maar leg wettelijk vast dat jaarlijks een bepaald percentage van de nationale rekeningen naar een herstelfonds gaat, bedoeld voor de gemeenschappen in Suriname, Nederland en op de Antillen. En dat voor een periode van bijvoorbeeld 25 jaar.”

Bedrijven

Daarbij mogen wat Van Stipriaan betreft ook bedrijven betrokken worden. Enkele banken (ABN Amro en De Nederlandsche Bank) hebben excuses gemaakt voor hun rol bij de slavernij en investeringen toegezegd. Van Stipriaan: “De banken lopen voorop, maar waar is de rest? Er is een heel rijtje bedrijven dat wortels heeft in de slavenhandel.”

Misschien moeten we ook af van de term ‘herstelbetalingen’, zegt de historicus. “Het moet over thema's gaan, niet over geld. Definieer gebieden waar je in wil investeren. Dat is niet moeilijk, want dat heeft Caricom al gedaan. En hang daar een prijskaartje aan. Zo vorm je een gelijkwaardige relatie tussen de nazaten en de samenleving.”