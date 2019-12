Cao-akkoord basisonderwijs, maar stakingen gaan door

Beeld ANP

De reden hiervoor is dat er “nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten,” aldus de AOb.

Volgens de bond krijgt al het onderwijspersoneel vanaf januari een loonsverhoging van 4,5 procent en een bonus. De bonus bedraagt 875 euro bij een voltijdbaan. De rest ontvangt de bonus naar rato. Ook krijgt het personeel een eenmalige nabetaling in februari, die neerkomt op een derde van het maandloon in januari 2020 bij een voltijdbaan.

In de nieuwe cao is er ook speciale aandacht voor schooldirecteuren en de onderwijsondersteuners. Zo is er een nieuwe functiebeschrijving gemaakt “die recht doet aan de taken die complexer zijn geworden en erbij zijn gekomen.” De onderwijsbond gaat het onderhandelaarsakkoord voorleggen aan zijn leden.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer werd vorige maand aangesteld om de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor leraren in het basisonderwijs vlot te trekken. De cao-onderhandelingen waren gestrand omdat onderwijsbonden het loonbod werkgevers te laag vonden.

Scholen in Nieuw-West gesloten

In Amsterdam zijn deze week zestien basisscholen gesloten om aandacht te vragen voor het lerarentekort, de meeste in Nieuw-West. Ongeveer 5400 leerlingen kunnen vijf dagen niet naar school. Schoolbestuurder van de overkoepelende Stichting Westelijke Tuinsteden Joke Middelbeek spreekt van een ‘diepe crisis’. Ze wil deze week samen met de directies, leerkrachten en ondersteunend personeel werken aan een plan om de onderwijskwaliteit te behouden. “We moeten buiten de grenzen denken. Want binnen het systeem plakken we alleen pleisters.”